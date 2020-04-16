RİZE Üreticilerin 'sokağa çıkma yasağından muaf' kararı sevinci - Son Dakika
Son Dakika Güncel RİZE Üreticilerin 'sokağa çıkma yasağından muaf' kararı sevinci - Son Dakika

RİZE Üreticilerin 'sokağa çıkma yasağından muaf' kararı sevinci

6 saat önce

Üreticilerin 'sokağa çıkma yasağından muaf' kararı sevinciTARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 'Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacakö yönündeki açıklaması Doğu Karadeniz Bölgesi'nde çay tarımı ile uğraşan 1 milyon üretici aileyi sevindirdi.

Üreticilerin 'sokağa çıkma yasağından muaf' kararı sevinci

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 'Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacakö yönündeki açıklaması Doğu Karadeniz Bölgesi'nde çay tarımı ile uğraşan 1 milyon üretici aileyi sevindirdi. Çay tarımını genelde 20 yaş altı ve 50 yaş üstü kişilerin yaptığını belirten üreticiler, kararın doğru olduğunu söyledi.

Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay tarımına sayılı günler kaldı. Mayıs ayında başlaması beklenen çay tarımı ile ilgili bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında yabancı işçiler, çalışamayacak. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilerinde sokağa çıkma yasağı nedeniyle çay tarımında hasadın olumsuz etkileneceği tartışmaları üzerine beklenen açıklama geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 'Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacakö yönündeki açıklaması Doğu Karadeniz Bölgesi'nde çay tarımı ile uğraşan 1 milyon üretici aileyi sevindirdi.

AKKUŞ: HERKES KENDİNİ İZOLE EDEREK HASADI YAPACAK

Rize Ticaret Borsası Meclis Başkan Yardımcısı İbrahim Akkuş, çay tarımında bu yıl yabancı işçilerin çalışamayacağını belirterek bu sorunun eskiye dönüş yapılarak ailelerin birlikte çay hasadı yapması ile aşılabileceğini söyledi. Akkuş, 'Yabancı işçilerin gelememesi nedeniyle ciddi bir sıkıntı olacağı görülüyor ama bununla birlikte eskiye dönüş ve bir nostalji ortamı oluşacağına inanıyorum. Herkes evinde, bağında, bahçesinde kendisini izole ederek çayını kesmesi gerekmektedir. Biraz yavaş olacak, sezon eskisi gibi hızlı ve süratli gitmeyecek. Bununla da beraber çaylarımızın kaliteli olacağına inanıyorum. Bu sene havaların soğuk olması ve çayın üzerine kar yağması nedeniyle verimli bir sezonun yaşanacağını öngörüyoruz. 35-40 gün içerisinde sezonun başlayacağını ümit ediyorumö dedi.

Çay üreticilerinin ortalama 5 ton çayını 3 günde hasat edebildiğini anlatan Akkuş, 'Artık çiftçilik öyle değildir. Normalde günlük alacağı bir hasat var, fabrikaların da kapasitelerini sıkıştırmamak lazım. Bunu 3 günde Gürcü işçilere kırdığımız zaman fabrikalardaki üretim ortamını da zora sokuyorduk. Şimdi kaliteli bir verim ve üretim ile daha nitelikli bir çay üretebileceğimizi düşünüyorumö diye konuştu.

ÜRETİCİLER KARARDAN MEMNUN

Çay üreticileri de bakanlığın aldığı kararı sevinçle karşıladı. Ali Ergün tarım sektörünün ülke ekonomisine ciddi katkısı olduğunu belirterek "Bu kararı doğru olmuştur. Çay tarımını genelde 20 yaş altı ve 50 yaş üstü insanımız yapıyor.Orta yaş genelde işlerde çalışıyor. O yüzen bu karar yerinde olmuştur destekliyorum" dedi.

Hüseyin Çatan da "Köylerde yaşlı vatandaşlar yaşıyor. Kimisinin genç nüfusu yok. Mecbur kendi çayını toplamak veya toplatmak zorundalar. Başka bir geçim kaynakları olmayanlarda var" diye konuştu.

Hasan Kaya ise "Bizim üretici olarak böyle bir talebimiz vardı. Güzel bir karar oldu. Gençlerde ebebeyinlerine yardımcı olurlar. Hemde çay toplamayı öğrenirler. Bu şekilde olması iyi oldu zaten sokağa çıkmayan gençler bu şekilde aile bütçelerinede katkı sağlamış olurlar" ifadelerini kullandı.

Habip Koçal "Şu an dünyanın en önemli şeyi gıda ve tarımdır. 15 gün içinde ekimler hasatlar yapılmazsa dünyada büyük kriz olur. Bunu fırsata çevirecek ülkelerden biride Türkiye'dir. Bu yüzden önlemler tarımda biraz tedbirli olarak alınmaktadır. Karar çok doğru" dedi.

ÇAY TARIMI

Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay tarımına sayılı günler kaldı. Mayıs ayında başlaması beklenen çay tarımında bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında yabancı işçiler, çalışamayacak. Bölgede her yıl 4 ilde çay tarımında çalışan yaklaşık 40 bin Gürcistan ve Azerbaycan uyruklu işçi, sınır kapılarının kapatılması nedeniyle ülkeye giremeyecek. Üreticilerin kendi hasadını yapacağı çay tarımında her yıl yurt dışına giden yaklaşık 100 milyon dolar da bölgeye kalacak. Bu yıl çay hasadının tamamını kendileri yapacak üreticiler, bahçelerde hazırlıklarını sürdürüyor. Gübreleme ve budama yapan üreticiler, çay tarlalarını yabancı otlardan arındırıyor.

RİZE Üreticilerin 'sokağa çıkma yasağından muaf' kararı sevinci

Doğu Karadeniz, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 02:53 Kaynak: DHA

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