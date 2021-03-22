RİZE Vakaların artışa geçtiği Rize'de kadın denetim ekipleri sahaya indi - Son Dakika

RİZE Vakaların artışa geçtiği Rize'de kadın denetim ekipleri sahaya indi

22.03.2021 13:55

Vakaların artışa geçtiği Rize'de kadın denetim ekipleri sahaya indiSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre yeniden yükselişe geçen iller arasında yer alan Rize'de denetimler artırıldı.

Vakaların artışa geçtiği Rize'de kadın denetim ekipleri sahaya indi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre yeniden yükselişe geçen iller arasında yer alan Rize'de denetimler artırıldı. Polis ekipleri işlek cadde ve sokaklarda vatandaşları sık sık uyarıyor. Kentte, 'Dinamik Denetim' kapsamında da kadın idarecilerden oluşan ekipler sahaya indi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre yeniden yükselişe geçen iller arasında Rize'de yer alıyor. Geçen hafta 100 bin kişiden 188'inde vaka görülürken 13-19 Mart'ı kapsayan tarihlerde bu sayı 202'ye çıktı. Vaka sayılarının yeniden artışa geçmesi ile Rize'de denetimler artırıldı. Polis ekipleri işlek cadde ve sokaklarda vatandaşları sosyal mesafe ve maske konularında sık sık uyarıyor. 'Dinamik Denetim' kapsamında da kadın idarecilerden oluşan ekipler sahaya indi. Denetim ekipleri işyerlerini gezdi, cadde ve sokaklarda kalabalığın oluştuğu noktalarda vatandaşları uyararak dikkatli olmalarını istendi. Kentte vatandaşların yoğun olduğu parklarda oturma alanları şeritlerle kapatıldı. Ancak yinede vatandaşların şeritleri geçerek banklara oturduğu gözlendi. Bu arada Rize'de devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları izleyen meraklı bir grup vatandaşda insan yoğunluğunun oluşmasına sebep oldu.

'İŞİ OLMAYAN SOKAĞA ÇIKMASIN'

Sırtındaki mandalina fidanı ile evine dönmeye hazırlanan Zekiye Demirci (79) '2 ay üstüne sokağa çıktım, ilaçlarım vardı, onları hallettim, bir daha 2 ay sonra gelirim. Eldivenlerimi taktım, maskemi taktım, 2 saate işimi hallettim, 3'üncü saatte evimin yolunu tuttum. İşi olmayan çıkmasın sokağa, iş olan da hızlıca halletsin dönsün' dedi.

Asiye Bir de 'Vakaların artışı kalabalıktan oluyor bence, dikkat etmiyoruz demek ki. Herkes düzgün maskesini taksa, ellerini dezenfekte etse yeniden düşen iller arasında olacağız' diye konuştu. Meryem Dural ise ?Yanlış yapıyoruz, demek ki bir şeyler eksik oluyor ki yeniden tırmanışa geçti Rize'de vaka sayıları. Ben işim oldukça ayda bir çarşıya iniyorum, işlerimi hallediyorum. Bu işin çözümü gene bizde? ifadelerini kullandı. Süleyman Dinç de 'Maalesef ki görevimizi yerine getirmiyoruz. Devlete yardımcı olmamız lazım, konulan kurallara uyarsan her şey çok kolay çözülecek. Meydanda bina yıkımı var vatandaşlar oturmuş onu izliyor, daha ne diyelim' dedi.

RİZE Vakaların artışa geçtiği Rize'de kadın denetim ekipleri sahaya indi
RİZE Vakaların artışa geçtiği Rize'de kadın denetim ekipleri sahaya indi
RİZE Vakaların artışa geçtiği Rize'de kadın denetim ekipleri sahaya indi
RİZE Vakaların artışa geçtiği Rize'de kadın denetim ekipleri sahaya indi

Fahrettin Koca, Polis, Mart, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel RİZE Vakaların artışa geçtiği Rize'de kadın denetim ekipleri sahaya indi - Son Dakika


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