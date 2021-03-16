Vakaların azaldığı Rize'de 'rehavet' uyarısı - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı güncel haritada vakaların azaldığı Rize'de uzmanlar 'rehavet' uyarısında bulundu. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşegül Çopur Çiçek, "Süreç henüz bitmedi. Biz gevşedikçe, rehavete kapıldıkça aslında kendimizi değil, virüsü rahatlatıyoruz, virüs bunu kendi lehine çeviriyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6-12 Mart tarihlerine ilişkin yeni vaka haritasını açıkladı. Rize'de geçen hafta her yüz binde 208,21 olarak açıklanan vaka sayısı, güncel verilere göre ise 188.18'indi. Vaka sayılarındaki düşüşün rehavete yol açmaması gerektiği belirtilerek uyarılarda bulunuldu.

'Sayıları düşürmek elimizde' diyen RTEÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşegül Çopur Çiçek, "Süreç henüz bitmedi. Biz gevşedikçe, rehavete kapıldıkça aslında kendimizi değil, virüsü rahatlatıyoruz, virüs bunu kendi lehine çeviriyor. Bulaştırıcılığını daha da artırarak ilerliyor. Alacağımız önlem, elimizdeki en büyük silah maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaktır" dedi.'VAKA ANALİZLERİNDE AYNI SOY İSİMLİLER ÖNE ÇIKIYOR'

Doç. Dr. Ayşegül Çopur Çiçek "Hasta sonuçlarına baktığımızda aynı soy isimliler, aynı ortamda bulunmuş olanlar dikkat çekiyor. Filyasyon ekipleri iz sürdüğünde görüyoruz ki; bu kümelenmelerin doğum günü kutlamaları, nikah törenleri, cenaze, taziye kalabalıkları, kayıkhane, köy, yayla evi sohbetleri sonrasında olduğunu görüyoruz. Köylerde, yaylalarda hava temiz, açık hava, bize bir şey olmaz düşüncesi doğru değil. Zira şu an vakalarımızın açık alan diye yalancı güven hissi veren ve maske mesafe kurallarına riayet konusunda daha az hassas davranılan ilçeler ve köyler olduğunu hepimiz biliyoruz. Hatta mutasyon pozitifliklerine de yine buralarda rastlıyoruz. Taziyeleri, kutlamaları telefonla yapalım. Sevgimizi, ilgimizi, paylaşımlarımızı uzaktan göstereceğimiz, yapacağımız bir dönemdeyiz" diye konuştu.