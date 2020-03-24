RİZE Vali, elleriyle çamaşır yıkayan yaşlı kadına makine hediye etti - Son Dakika

Vali, elleriyle çamaşır yıkayan yaşlı kadına makine hediye etti

RİZE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü kişileri evinde ziyaret eden vefa destek grubu üyeleri elleriyle çamaşır yıkayan Hidayet Koyuncu'nun (72) makinesi olmadığını öğrendi. Durumun iletildiği Vali Kemal Çeber, kendisi aldığı çamaşır makinesini kadına hediye etti. Rize'de vefa destek gurubu üyeleri 65 yaş ve üstü kişileri evlerinde ziyaret ediyor. Balsu Mahallesinde bir eve giden grup üyeleri elleriyle çamaşır yıkayan Hidayet Koyuncu'nun (72) makinesi olmadığını öğrendi. Durumun iletildiği Vali Kemal Çeber, kendisi aldığı çamaşır makinesini kadına hediye etti. Vali Çeber evinde ziyaret ettiği Koyuncu'ya, "Sen makinem yok demişsin ve makinen geldi? dedi. Hidayet Koyuncu ise çok mutlu olduğunu belirterek vali ve vefa grubu üyelerine dualar etti.