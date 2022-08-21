Rize'nin Çayeli Koloti peyniri coğrafi işaret tescili aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Rize'nin Çayeli Koloti peyniri coğrafi işaret tescili aldı

21.08.2022 16:28
Rize'nin Çayeli Koloti peyniri coğrafi işaret tescili aldı

Rize Valiliği, Çayeli ilçesine özgü Koloti peynirinin coğrafi işaret tescili aldığını duyurdu.

Rize Valiliği, Çayeli ilçesine özgü Koloti peynirinin coğrafi işaret tescili aldığını duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, peynirin, Çayeli Kaymakamlığının girişimiyle 2020 yılında başlatılan tescil sürecinin sonucunda Türk Patent ve Marka Kurulu tarafından coğrafi işaretli ürün olarak Çayeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü adına tescillendiği belirtildi.

Çayeli Koloti peynirinin ilçenin yüksek köy, yayla ve meralarındaki bitkilerle beslenen ineklerin sütünden elde edildiği vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Çayeli Koloti peyniri kirli beyaz renkte, yayvan ve incedir. Yağ oranı yüzde 5-12 arasında olup az yağlı peynir sınıfındadır. Kuru madde oranı yüzde 45- 52, protein oranı yüzde 27-40 ve tuz oranı yüzde 1,4-5,2 arasındadır. Koloti, Çayeli'nin yüksek kesimlerinde yetişen çam ağaçlarının gövdesinden belirli boyutlarda kesilerek içi yuvarlak şekilde oyulan, alt kısmında su tahliye deliği olan kaptır. Yöre halkı peyniri, bu kaplarda olgunlaştırır. Peynir odunsu aromasını bu kaptan alır. Bu nedenle bu peynir koloti peyniri olarak adlandırılır."

Öte yandan, Çayeli Koloti peynirinin tescillenmesiyle birlikte kentte coğrafi işaret tescilli ürün sayısının 14'e yükseldiği kaydedildi.

YORUMLAR
500
Rize'de meydana gelen kazada yaralanan 25 kişiden 18'i taburcu oldu Rize'de meydana gelen kazada yaralanan 25 kişiden 18'i taburcu oldu Anne ve oğlunun yaşamını yitirdiği acı kaza güvenlik kameralarına yansıdı Anne ve oğlunun yaşamını yitirdiği acı kaza güvenlik kameralarına yansıdı
Kaynak: AA

Hisarcık, Çayeli, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'nin Çayeli Koloti peyniri coğrafi işaret tescili aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:21 Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ın El Ittifak'a transfer olduğunu açıkladı
15:45 Bakan Soylu'dan 35 kişinin öldüğü kazalarla ilgili açıklama: Soruşturma çok yönlü sürüyor, eksik görürsek bedelini ödetiriz
15:34 Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ın transferi konusunda El Ittifak ile anlaşma sağladı
15:33 Yunan medyası "Türkleri titreten" sözleriyle servis etti! İşte sosyal medyanın diline dolanan o İHA
15:17 Oyuncu Civan Canova'nın ölümü sanat dünyasını sarstı! Ünlü isimler taziye mesajlarını sosyal medyadan paylaştı
14:57 Altıncı kez görüşen 6'lı masa toplantısında dikkat çeken olay! Partiler "Hep birlikte güzel yarınlara" paylaşımı yaptı
14:52 Putin'in akıl hocası Aleksandr Dugin'in kızının ölümüyle ilgili Ukrayna'dan ilk açıklama: Biz Rusya gibi kriminal bir devlet değiliz
14:37 Gaziantep'te 15 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan otobüs şoförünün ilk ifadesi ortaya çıktı: Direksiyon hakimiyetini kaybettim
14:28 Parti görüntüleriyle gündem olan Finlandiya Başbakanı Marin'e kadınlardan destek mesajları geliyor!
13:56 Ünlü oyuncu Asuman Dabak, bikinili pozuyla yıllara meydan okudu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2022 16:28:44. #1.11#
SON DAKİKA: Rize'nin Çayeli Koloti peyniri coğrafi işaret tescili aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement