Son Dakika Haberleri: Rize Valiliği'nden dolandırıcılık uyarısı
Son Dakika Güncel Rize Valiliği'nden dolandırıcılık uyarısı

Rize Valiliği'nden dolandırıcılık uyarısı

7 saat önce

Rize Valiliği, Vali Kemal Çeber ve Valilik adı kullanılarak çeşitli sebeplerle yardım ve bağış talebinde bulunanlara itibar edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Rize Valiliği'nden dolandırıcılık uyarısı, System.String[]

Rize Valiliği, Vali Kemal Çeber ve Valilik adı kullanılarak çeşitli sebeplerle yardım ve bağış talebinde bulunanlara itibar edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.


Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde bazı art niyetli kişilerin Rize Valiliği veya Rize Valisi Kemal Çeber adını kullanıp Rize ve il dışındaki hayırsever vatandaşları telefonla arayarak, iyi niyet duygularını istismar ederek çeşitli bahanelerle bağış adı altında yardım talebinde bulunduğu, bu şekilde dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığı belirtildi.

Talep edilen yardım ve bağışlar ile Valiliğin hiçbir ilgisinin bulunmadığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayın Valimizin şahsı veya hiçbir devlet kurumu ya da görevlisi tarafından vatandaşlardan bu gibi taleplerde bulunulması yasal olmadığı gibi bunu dile getirmek de mümkün değildir. Başta Valimiz Kemal Çeber olmak üzere vali yardımcılarımız, kaymakamlarımız herhangi bir kamu kurumunun veya kamu yöneticisinin adı kullanılarak ihtiyaç sahiplerine yardım toplama adı altında aranan hayırsever vatandaşlarımız bu tür telefonlara itibar etmemelidir. Vatandaşımız böyle bir durumla karşılaştığı takdirde hiç vakit kaybetmeksizin Valiliğimize veya Emniyet Müdürlüğünün 155, Jandarma Komutanlığının 156 numaralı hattını arayarak ihbarda bulunmaları ve kesinlikle herhangi bir ödeme yapmamaları önem taşımaktadır."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 05:32 Kaynak: AA
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