Rize Valiliği'nden şiddetli yağış uyarısı
15 dakika önce
Rize valiliği, kuvvetli yağış beklendiğini duyurarak vatandaşların sel ve heyelanlara karşı dikkatli olunmasını istedi.
Rize
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:24 Kaynak: İHA
valiliği, kuvvetli yağış beklendiğini duyurarak vatandaşların sel ve heyelanlara karşı dikkatli olunmasını istedi.
Rize Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün öğlen saatlerinden itibaren başlayıp, gece geç saatlere kadar sürmesi beklenen gök gürültülü sağanak yağışların ilimiz iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını
, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi. - RİZE
Sel sonrası evlerini ilk kez gören mahalleli gözyaşlarına boğuldu
Günün ilk ışıklarıyla Araklı'daki selin bilançosu ortaya çıktı
Meteoroloji'den dikkat çeken uyarı: Selde araba kullanmaya çalışmayın
Sel felaketinin ardından Soylu ve Pakdemirli, Araklı-Bayburt kara yolunda inceleme yaptı