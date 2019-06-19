Son Dakika Haberleri: Rize Valiliği'nden şiddetli yağış uyarısı
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Rize Valiliği'nden şiddetli yağış uyarısı

15 dakika önce

Rize valiliği, kuvvetli yağış beklendiğini duyurarak vatandaşların sel ve heyelanlara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Rize Valiliği'nden şiddetli yağış uyarısı, System.String[]
Rize valiliği, kuvvetli yağış beklendiğini duyurarak vatandaşların sel ve heyelanlara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Rize Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün öğlen saatlerinden itibaren başlayıp, gece geç saatlere kadar sürmesi beklenen gök gürültülü sağanak yağışların ilimiz iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi. - RİZE
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:24 Kaynak: İHA
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