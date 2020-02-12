Rize Valiliğinden dağcılara ve vatandaşlara çığ riski uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rize Valiliğinden dağcılara ve vatandaşlara çığ riski uyarısı - Son Dakika

Rize Valiliğinden dağcılara ve vatandaşlara çığ riski uyarısı

6 saat önce

Rize Valiliği, kentte etkili olan kar yağışının ardından çığ riskine karşı dağcılar ve vatandaşları uyardı.

Rize Valiliğinden dağcılara ve vatandaşlara çığ riski uyarısı, System.String[]

Rize Valiliği, kentte etkili olan kar yağışının ardından çığ riskine karşı dağcılar ve vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Rize'nin eşsiz doğa güzelliklerinin yanı sıra birçok alternatif spor için de çok ideal parkurlara sahip olduğu, bu yönüyle birçok dağcının yüksek irtifa, duvar ve teknik tırmanış yapmak için Rize ve Kaçkar Dağlarını tercih ettiği belirtildi.

Son günlerde yoğun kar yağışı alan Rize'de bugünden itibaren güneyli rüzgarlar, yarından itibaren ise kıyılarda orta ve yer yer kuvvetli sağanak yağmur, 500-600 metre üzeri yüksek yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğine işaret edilen açıklamada, bu meteorolojik koşullar dikkate alınarak yüksek kesimlerinde kar yağışlarının, kıyı kesimlerde yağmur ve kar erimelerinin oluşturabileceği çığ tehlikelerine ve diğer olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Olumsuz hava şartları ve oluşan yoğun kar örtüsüne bağlı olarak geçmiş yıllarda Rize'nin çeşitli bölgelerinde çığ olayları yaşandığı, bu olaylarda can ve mal kayıpları da meydana geldiği ifade edilerek şunlar kaydedildi:

"Bu itibarla Kaçkar Dağlarının dağcılara sunduğu emsalsiz parkurlarda yüksek irtifa, duvar ve teknik tırmanış yapmayı planlayan sporcuların can ve mal güvenliği açısından özellikle çığ riski taşıyan alanlara girmemesi, yürüyüş ve tırmanış öncesi çığ riski taşıyan parkurların belirlenmesi, sporcuların parkur güvenli olsa dahi konum ve güzergah bilgilerini bölgedeki güvenlik güçleri ve ilgili birimlerle irtibat halinde olarak muhakkak paylaşmaları önem arz etmektedir. Ayrıca karın yoğun yağdığı durumlarda eğimli bölgelere dikkat edilmesi, sportif ve diğer aktiviteler için bu bölgelerin kullanılmaması gerekmektedir."

Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:24 Kaynak: AA
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