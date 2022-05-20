Rize Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika
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Rize Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı

20.05.2022 19:15
Rize Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı

Rize Valiliği, Vali Kemal Çeber'in ismini kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Rize Valiliği, Vali Kemal Çeber'in ismini kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, "Son günlerde; bazı art niyetli kişi veya kişilerin Rize Valiliği ve hatta bizzat Rize Valisi Kemal Çeber ismini kullanarak, İlimizde faaliyet gösteren esnaflar ile Rize dışındaki hayırseverlerimizin iyi niyet duyguları istismar ederek, çeşitli bahanelerle bağış adı altında yardım talebinde bulunduğuna dair duyumlar alınmaktadır. Sayın Valimizin şahsı veya hiçbir devlet kurumu ya da görevlisi tarafından vatandaşlardan bu gibi taleplerde bulunulması mümkün değildir. Bu itibarla; başta Valimiz Kemal Çeber olmak üzere vali yardımcılarımız, kaymakamlarımız, herhangi bir kamu kurumunun veya kamu yöneticisinin adı kullanılarak, ihtiyaç sahiplerine yardım toplama adı altında görüşülen esnaf ve vatandaşlarımız yardım talep eden kişilere itibar etmemelidir. Esnaflarımız ve vatandaşımız böyle bir durumla karşılaştığı takdirde hiç vakit kaybetmeksizin, Valiliğimize veya 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulunmaları ve kesinlikle herhangi bir ödeme yapmamaları önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi - RİZE

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Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Kamu, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rize Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rize Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika
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