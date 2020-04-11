Rize Valiliğinden

Rize Valiliğince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşlara gönüllü olarak 48 saat sokağa çıkmama çağrısı yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınının alınan tedbirler ve sosyal mesafenin korunmasıyla aşılacağı belirtildi.

İçişleri Bakanlığınca, büyükşehirler ile Zonguldak'ta dün gece itibarıyla hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildiği anımsatılan açıklamada, "Vatandaşlarımızı sokağa çıkma yasağını Rize'nin tamamında gönüllü olarak uygulamaya davet ediyoruz. İlimiz için hep birlikte bunu başaralım. Rize, 48 saat dışarı çıkma." ifadelerine yer verildi.