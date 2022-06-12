Rize Valiliğinden sel uyarısı - Son Dakika
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Rize Valiliğinden sel uyarısı

12.06.2022 20:13
Rize Valiliğinden sel uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gelen uyarı karşısında Rize Valiliği sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gelen uyarı karşısında Rize Valiliği sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.

Sağanak yağışın beklendiği Rize'de Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gelen uyarının ardından Rize Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteorolojiden alınan son bilgilere göre, ilimiz için sarı uyarı verilmiş olup; ilimizde 13 Haziran 2022 Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren görülmesi tahmin edilen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması ve akşam saatlerine kadar devam etmesi beklendiğinden yaşanılabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, rüzgar vb.) karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

(Ali Maşalacı/İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rize Valiliğinden sel uyarısı - Son Dakika

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