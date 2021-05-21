Vali Çeber, çay tarımı için kente bir ayda 15-20 bin kişinin geldiğini açıkladı - Son Dakika

Rize Valisi Kemal Çeber, çay tarımı için kente son bir ay içerisinde 15-20 bin kişinin geldiğini ve bu gelişlerin devam ettiğini söyledi.

Çeber, AA muhabirine, yaş çay sezonunun başlaması ile her yıl bölgeye başta Gürcistan'dan işçiler olmak üzere toplam 30-40 bin kişinin geldiğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde çay işçisi ihtiyacının farklı yöntemlerle giderilmeye çalışıldığını vurgulayan Çeber, salgın sürecinin bölgeye katkısının, üreticinin yeniden bahçelerine dönmeleri olduğunu aktardı.

Çeber, bölgeye geçen yıl salgın nedeniyle yabancı işçilerin gelemediğini, bu nedenle üreticinin çayı kendi imkanları ile topladığını anımsatarak, "Yaş çay hasadı için bölgeye gelen 30-40 bin kişinin yaklaşık 15 bini büyük şehirlere geri dönmedi. Esnaf olanların bir kısmı, özellikle yaşlı nüfusun bir kısmı dönmedi. Bu yıl da 30 bin geliş olacağını tahmin ediyorduk. Son bir ay içerisinde 15-20 bin kişinin geldiğini ve bu gelişlerin devam ettiğini biliyoruz. Bunların içerisinde hem müstahsillerimiz hem yarıcı ortakçılarımız var." diye konuştu.

Çay toplama ücretinin günlük 250-300 lira olması ve işçi bulunamadığı yönündeki haberlerin bölgeye gelişleri artırdığına işaret eden Çeber, "Bu tarafa işçi akımı oluyor. Çay işçiliği kolay ve sıradan değil, belli uzmanlığı gerektiriyor. Üreticiler yıllardır çalışan tecrübeli kişileri değerlendiriyor. Ziraat odaları ve biz zaman zaman bu kardeşlerimizi geri göndermek zorunda kalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çeber, son iki yıldır bütün planların salgın durumuna göre yürütüldüğüne dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Çay sezonunu da buna göre yürütüyoruz. Bu anlamda başta ÇAYKUR olmak üzere tedbirler alınıyor. Çay sezonuna dönük başta sağlık olmak üzere tüm tedbirlerimizi yoğunlaştırıyoruz. Çay alım evleri, çaylıklarda pandemiye özgün tedbirler almaya gayret ediyoruz. Bu sene özellikle müstahsil ve çalışan kardeşlerimizin tavrı belirleyici olacak. Onların tavrı süreci yürüten esas etken olacak. Geçen sezon bilmediğimiz bir şey ile mücadele ediyorduk. Virüs nasıl bulaşıyor, maske etkiler mi, çaylıklar ve çay ile bulaşır mı? Şimdi bunların hepsinin cevabı olduğu için, müstahsil ve işçilerimiz bildiği için sıkıntısız bir çay sezonu yaşayacağımıza inanıyorum."

Geçen sezon aldıkları tedbirlerle çay sezonunun salgın anlamında en rahat dönem olduğunu dile getiren Çeber, "Yol kontrol noktaları, karantina, çaylıklardaki tedbirler, işte bunların hepsini bu sene üretici ve çalışan kardeşlerimizin yapmasını istiyoruz. Hepsi ile çok sıkı görüşüyoruz. Süreci dikkatli yürütüyorlar, aynı dikkati bundan sonra da bekliyoruz." dedi.