Rize Valisi Çeber'den "#evdekal" çağrısına destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rize Valisi Çeber'den '#evdekal' çağrısına destek - Son Dakika

Rize Valisi Çeber'den "#evdekal" çağrısına destek

6 saat önce

Rize Valisi Kemal Çeber, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde zaman geçiren Rizeliler için #engüzelçayiçenrizeli" fotoğraf yarışması başlattı.

Rize Valisi Çeber'den

Rize Valisi Kemal Çeber, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde zaman geçiren Rizeliler için #engüzelçayiçenrizeli" fotoğraf yarışması başlattı.

Çeber, sosyal medya hesabından, "Sevgili Atmacalarım. Sizinle yine güzel bir etkinlik yapalım mı? Rize güzel, çayımız çok özel. 'En güzel çay içen Rizeli' fotoğraflarınızı bekliyorum. Çok güzel fotoğraflar geleceğine eminim. Beraber oluşturacağımız bir jüri ile de ilk üçe sürpriz hediyeler." paylaşımında bulundu.

Yarışmaya ilginin oldukça fazla olduğuna dikkat çeken Çeber, şunları kaydetti:

"Paylaşımımıza müthiş ilgi göstermişsiniz, çok sevindim. Mükemmel fotoğraflar geliyor. Bazı hemşehrilerim de süre sınırı ve değişik sorular sormuş, şöyle yapalım mı? Proje ve yarışma okulların açıldığı güne kadar devam etsin. Okulların açıldığı hafta katılmak isteyen tüm atmacalarım, vereceğimiz saatte Valilik toplantı salonuna gelsin. Çay ve enişte lokumu eşliğinde hep beraber ilk üçü seçelim."

Vali Çeber, yarışmayı anlık çekilen fotoğraf paylaşımı ve arşivdeki eski fotoğraf paylaşımı olarak iki kategoride yapacaklarını belirterek, "Esas olan evde kendi çektiği fotoğrafı paylaşanlar olsun. Şu an talimat verdim, tüm fotoğraflar kaydediliyor. Birlikte hepsine bakacağız. #EvdeKal." paylaşımı yaptı.

Rize, Çay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:08 Kaynak: AA

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