Rize Valisi Çeber'den "Vali çıksın, çay toplasın" çağrısına cevap - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Rize Valisi Çeber'den 'Vali çıksın, çay toplasın' çağrısına cevap - Son Dakika Ekonomi

Rize Valisi Çeber'den "Vali çıksın, çay toplasın" çağrısına cevap

6 saat önce

Rize Valisi Çeber'den "Vali çıksın, çay toplasın" çağrısına cevap Rize Valisi Kemal Çeber: "Bana da öğretilsin tabii ki toplarım" Yaklaşan yaş çay sezonu öncesi korona virüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında şehir dışından Rize'ye çay toplamak için gelecek olanlara yasak...

Rize Valisi Çeber'den "Vali çıksın, çay toplasın" çağrısına cevap

Rize Valisi Kemal Çeber:

"Bana da öğretilsin tabii ki toplarım"

RİZE - Yaklaşan yaş çay sezonu öncesi korona virüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında şehir dışından Rize'ye çay toplamak için gelecek olanlara yasak getirilmesinin ardından sosyal medyada kendisine "Vali çıksın, çay toplasın" tepkileri üzerine konuşan Rize Valisi Kemal Çeber, "Bana da öğretilsin tabii ki toplarım" dedi.

Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de önümüzdeki günlerde başlayacak olan yaş çay sezonu için Rize'de bugün değerlendirme toplantısı yapıldı. Rize Ticaret Borsası'nda düzenlenen toplantıya Rize Valisi Kemal Çeber, İl Pandemi Kurulu üyeleri, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, çay bileşenleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Toplantıda seyahat yasağının gelmesiyle Rize'deki günlük vaka sayılarının 10 civarından 0'a kadar düştüğünü dile getiren Rize Valisi Kemal Çeber, "Büyük şehirlere seyahat yasağı gelmesine endeksli şeyler oldu. Ne zaman ki seyahat yasağı getirildi, ilimizdeki rahatlama süreci başladı. Son 12 gündür aldığımız veriler stabildir. İlimiz dışarıya açık olduğu sürede günlük vaka sayımız 10 civarıydı. Son 12 gündür günlük vaka sayımız 0-1-2 olmaya başladı" diye konuştu.

Rize'ye büyükşehirlerden özellikle yaş çay sezonu öncesinde gelmek isteyen herkesin geldiğinde vaka tablosunun büyüyeceğini dile getiren Çeber, "Seyahat izni istenen iller bize diyor ki 'Biz bu izinleri veremiyoruz'. İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara diyor ki 'Rize biz bu izni veremiyoruz'. Bizim de şu andaki temel önceliğimiz sağlık, tek bir hemşehrimizin hastalanmaması. Bize bilim insanlarımızın söylediği, bunun tek bir yöntemi var izolasyon ve bulunulan yerde kalınması. Sadece Üsküdar'da binlerce başvuru oluğunu düşünürseniz ve burada nüfus cüzdanında Rize yazan hemen hemen her hemşehrimizin çay müstahsili olduğunu düşünürseniz, çay müstahsili olan herkesin Rize'ye geldiğini düşünürseniz, yeniden nasıl bir tablo ile karşılaşacağımızı sizler hesap edin" ifadelerini kullandı.

Kendisine yönelik sosyal medyada "Vali çıksın çay toplasın" tepkilerine de cevap veren Vali Çeber, "Benim kıymetli hemşehrilerimin hiç biri Rize'yi hasta edelim diye gelmiyor ve en az bizim kadar dikkat ediyor. Hastalık çok sinsi, bulaşması çok riskli. Vali çıksın çayı toplasın, toplarım. Bana da öğretilsin tabi ki toplarım. Gün bugündür, Rize valisi olarak Rizeli hemşehrilerime her konuda güvendiğim gibi bu konuda da güveniyorum" şeklinde konuştu.

Rize, Artvin, Giresun ve Trabzon Valileri geçtiğimiz gün Rize'de toplanarak, çay hasadıyla ilgili fikir alışverişlerinde bulunmuştu. Valilerin toplantısının ardından 4 il valisinin imzasıyla "Temel mücadele unsurunun izolasyon ve vatandaşların bulunduğu yerde kalması gerçeğinden hareketle, salgının illerden diğer illere bulaş riskinin olması, 31 il için giriş/çıkış seyahat yasağının devam etmesi nedenleriyle ve şimdilik çayın ilk hasat dönemi olan mayıs ayı hasadı ile sınırlı olmak kaydıyla çay hasadı yapılacak Rize, Trabzon, Artvin, Giresun illeri dışındaki müstahsillerin, bu illere gelişi için seyahat izni verilemeyeceğinden, çay hasadıyla ilgili tüm faaliyetlerin bu iller içerisinde mevcut ve illerin temin edeceği işgücü ile planlanmasına; illere gelemeyecek müstahsillerin çay hasadını illerde irtibatlı oldukları kişiler aracılığıyla yaptırmalarına; buna imkanı olmayan müstahsiller için sektörün paydaşlarıyla oluşturulacak vefa sosyal destek organizasyon kurullarıyla alternatif çözümler üretilip çay hasadının sorunsuz bir şekilde tamamlanmasına" karar verilmişti.

Rize Valisi Çeber'den Vali çıksın, çay toplasın çağrısına cevap

Trabzon, Giresun, Artvin, Rize, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 05:44 Kaynak: İHA

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