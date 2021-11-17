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Rize Valisi Çeber, evlat nöbetindeki ailelerle buluştu - Son Dakika

Rize Valisi Çeber, evlat nöbetindeki ailelerle buluştu

17.11.2021 00:58
Rize Valisi Çeber, evlat nöbetindeki ailelerle buluştu

Çeşitli temas ve inlemelerde bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Rize Valisi Kemal Çeber, yağının tozuyla çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırılan ve HDP il binası önünde 805. gündür evlat nöbetinde olan aileleri ziyaret ederek, acılarını paylaştı.

Çeşitli temas ve inlemelerde bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Rize Valisi Kemal Çeber, yağının tozuyla çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırılan ve HDP il binası önünde 805. gündür evlat nöbetinde olan aileleri ziyaret ederek, acılarını paylaştı.

Çeşitli temas ve inlemelerde bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Rize Valisi Kemal Çeber, yağının tozuyla çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırılan ve HDP il binası önünde 805. gündür evlat nöbetinde olan ailelerle buluştu.

"Siz evlat istiyorsunuz, bundan daha masum bir talep olamaz"

Allah hiçbirinize arada evlat acısı yaşayanlar da olmuş. O beni daha çok duygulandırdı. Ama Rabb'im hiçbirimize, hiçbirimize evlat acısı yaşatmasın. Siz dünyanın en masum en onurlu, en kabul edilebilir ve hiç kimsenin aleyhinde bir şey söyleyemeyeceği bir şey istiyorsunuz. Evlat istiyorsunuz evlat, 'benim evladımı bana ver' diyorsunuz. Siz dünyanın en masum şeyini istiyorsunuz. Kimseden makam istemiyorsunuz. Para istemiyorsunuz. Mal istemiyorsunuz. Mülk istemiyorsunuz. Evlat istiyorsunuz. Bundan daha masum bir talep olabilir mi? ve taşlaşmamış bir kalp! Birazcık merhametini kaybetmemiş bir kalp! Azıcık insanlığından kaybetmemiş birisi. Birazcık içinde insanlık olan birisi sizin şu gözyaşınızı görüp de sizin şu taleplerinizi duyup da eğer vicdanı sızlamıyorsa, eğer gözünden iki damla yaş akmıyorsa, eğer bu anneler, bu babalar, bu kardeşler birazcık da haklı demiyorsa bak tamamen geçtim. Birazcık da haklı demiyorsa en kalp kartlaşmış kalpten bahsediyorum. İnsanlığını kaybetmiş demektir. Evlat, sizin istediğiniz evlat, bunun ötesi yok. Rabb'im dualarınızı kabul etsin. Rabb'im sizin yar ve yardımcınız olsun" dedi.

"Her türlü azmin çok üzerinde bir duruşunuz var"

Rize ve tüm Türkiye olarak evladını isteyen ailelerin yanında olduğunu ifade eden Vali Çeber, "Ama şunu unutmayın, bakın çok samimi söylüyorum. Bu devletin vali olması olmayı atın bir tarafa bu devlette, bu ülkede, bu topraklarda yaşayan birisi olarak söylüyorum. Siyasetin çok üstünde, ideolojilerin çok üstünde her türlü azmin çok üzerinde bir duruşunuz var. Onun için onlara hiç girmiyorum. Hiç böyle spekülasyon edilecek tek bir kelime etmemeye gayret ediyorum. Sadece masumiyetinizden, haklılığınızdan, evlat deyişinizden bahsetmek istiyorum. Siz evlat diyorsunuz. Biz de Rize olarak, tüm Rize olarak, tüm Rizeliler olarak, Rize'de yaşayan, Rize'nin dışında yaşayan diğer illerde bundan farklı düşünmüyor, hep size dua ediyoruz. Çok dua alıyorsunuz. Çok dua alıyorsunuz. İnşallah o dualar inşallah sizin bu masum bu kalpten, bu içten, duruşunuz ve talebiniz Rabbimin de gözünden kaçmadığından eminim karşılığını bulacaktır, bulduklarına da şahit olduk. Orada annemiz orada bir babamız kaç tanemiz yanılmıyorsam 244 aile evlat için bir mücadeleyi şu an için veriyorsunuz ve bunun 33 tanesi evlada kavuşmuş durumda. Bu çok memnun edici bir şey. Mücadelenin ne kadar doğru olduğunu da gösteren bir şey ve ben dün bazı rakamlara baktım. İşte orada bir annemiz de anlattı. Kaçırılan engelli kardeşlerimiz evlatlarımız var. 14 yaşın altında yanılmıyorsam ciddi sayıda orada bir annemiz dedi şimdi kafasını sallıyor. Diyor ki bana diyorlar ki diyor kendi isteğiyle kaçtı. ya on dört yaşının altındaki bir çocuk kendi ya tabii işte 8 - 9 da var ve nasıl kendi isteğiyle gider? Nasıl? Mümkün değil. Dolayısıyla çok haklısınız. Çok masumsunuz. Sizin için ne denirse azdır. Biz de şu an için dualarımızla yanınızdayız" diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından bir süre ailelerle görüşen Vali Çeber ve beraberindekiler ardından toplu hatıra fotoğrafı çektikten sonra bölgeden ayrıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Terör, Rize, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rize Valisi Çeber, evlat nöbetindeki ailelerle buluştu - Son Dakika


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