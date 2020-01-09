Rize Valisi Çeber'in babasının cenazesi Tokat'ta defnedildi - Son Dakika

Tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden Bekir Çeber için Asri Cami'de ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı.

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