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Rize Valisi Çeber ile Belediye Başkanı Metin, kentteki Kovid-19 vakaları ve aşılama oranlarını değerlendirdi - Son Dakika

Rize Valisi Çeber ile Belediye Başkanı Metin, kentteki Kovid-19 vakaları ve aşılama oranlarını değerlendirdi

30.08.2021 13:52
Rize Valisi Çeber ile Belediye Başkanı Metin, kentteki Kovid-19 vakaları ve aşılama oranlarını değerlendirdi, System.String[]

Rize Valisi Kemal Çeber, kentte yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama noktasında yüzde 78'leri bulduklarını belirterek, "Bu önemli bir oran. Özellikle son 20-25 gündür ortalama 7 bin civarı aşı yapıyoruz.

Rize Valisi Kemal Çeber, kentte yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama noktasında yüzde 78'leri bulduklarını belirterek, "Bu önemli bir oran. Özellikle son 20-25 gündür ortalama 7 bin civarı aşı yapıyoruz." dedi.

Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin ile Valilik önünde gazetecilere, Kovid-19 vaka sayılarında arzu etmedikleri bir liderliği yaşadıklarını, bunun dışarıdan gelen ziyaretçi sayılarından kaynaklandığını söyledi.

Nüfusun yaz aylarında Rize'de yaklaşık iki katına çıktığına dikkati çeken Çeber, "Rize, en çok vaka görülen il değil, nüfusa oranla vaka yoğunluğu en fazla olan il. Şu anda fiili olarak Rize'nin nüfusunun 700 binlerde olduğunu biliyoruz. Köyler, yaylalar tıklım tıklım. 600-700 bin kişinin testi yapıldığında ve pozitif çıktığında bunlar Rize'ye yazılıyor. Oranlama yapılırken bizim gerçek nüfusumuz 350 bin üzerinden değerlendirildiği için bu pozitifler de otomatik olarak Rize'ye yansıyor." diye konuştu.

Çeber, Rize'nin coğrafi şartlarının zor olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz dar alanda kısa paslaşmalar yapan bir vilayetiz. Coğrafi ve fiziki özelliklerimizden dolayı başka geniş alanlı illerin 2-3 kilometrekarede yaşadığı sosyal hayatı biz 150-200 metrekarede yaşıyoruz. Çay sezonundayız ve sürgünümüz başlamak üzere. Diğer illerde yaşayan üreticiler bölgeye geldi. Mesela bu sabah Kovid-19 nedeniyle rahmetli olan bir vatandaşımızı Manisa'ya gönderiyoruz. Manisa'da defnedilecek. Buraya gelip burada Kovid olup rahmetli olan bir vatandaşımız."

Okulların açılma süreciyle Rize'nin kendi nüfusuyla baş başa kalacağına ve vaka sayılarının hızlı şekilde düşeceğine inandığını dile getiren Çeber, "Rize insanının genel anlamda kurallara uyduğunu değerlendiriyorum. İnsanların bunca zamandır bıkkınlıkları, yorgunlukları var ancak biz Rize'de insanlarımızın duyarlı davrandığı kanaatindeyiz. İnşallah kendi kendimize kaldığımızda biraz daha hızlı toparlayacağımızı değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Çeber, aşılama noktasında yüzde 78'leri bulduklarına işaret ederek, bunun önemli bir oran olduğunu söyledi.

Özellikle son 20-25 gündür ortalama 7 bin civarı aşı yaptıklarını belirten Çeber, "Bir yerde 10-15 kişi bir araya gelip 'Aşılanmak istiyoruz.' dediğinde sağlık ekiplerimizi oraya gönderiyoruz. Muhtarlarımıza diyoruz ki 'Köy meydanında aşısı olmak isteyenleri toplayın, size aşı ekibimizi gönderelim, aşılayalım." şeklinde konuştu.

"Hastanelerimizde kaybettiklerimizin yüzde 90'ı ikinci doz aşısını olmayan vatandaşlarımız"

Cep telefonuna gelen mesajı gazetecilerle paylaşan Çeber, şunları kaydetti:

"Bir vatandaşımız telefondan mesaj atarak bana ulaşıyor. Annesi Kovid ve entübe duruma girmek üzere. Trabzon'da yer bulunamadığı için Rize anlamında destek istiyor. Mesajda 'Utanıyorum. Söylerken bile yüzüm kızarıyor. Biz annemin aşısını ihmal ettik, işte neticesi de bu.' diyor. Lütfen aşımızı ihmal etmeyelim. Bu konudaki en önemli silahımız. Biz Rize olarak bu silahı kuşandık. Aklınıza 'Aşı oranı yüzde 78, vaka niye bu kadar yüksek?' diye gelebilir. Hastanelerimizde kaybettiklerimizin yüzde 90'ı ikinci doz aşısını olmayan vatandaşlarımız. Dolayısıyla ben aşıya ilgi gösteren tüm Rizeli hemşehrilerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu süreci devam ettirmemiz gerekiyor. Yakında okullarımızı açacağız. Her türlü hazırlığımız tamam. Aşıyla beraber tedbiri elden bırakmayacağız."

Belediye Başkanı Rahmi Metin de Rize'de eylül ayının ortalarına doğru vaka sayılarının ciddi oranda düşeceğini ifade etti.

Türkiye'de çok iyi bir noktaya geleceklerini belirten Metin, "Okulların açılmasıyla, Rize'de yerleşik nüfusun büyük şehirlere gitmesiyle, çay sezonunun da bitmesiyle beraber normal nüfusumuza geri döneceğiz. Bir diğer dikkat çekici husus yüzde 78-80 oranında aşılanmayla maviye dönen bir şehir. 5-10 gün sonra istatistiklerimizin çok düşeceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Metin, Türkiye genelinde maske kullanımının sokaklarda azaldığını, Rize'nin ise şu anda maske kullanımında Türkiye'de çok iyi bir noktada olduğunu söyledi.

Rize Valisi Çeber ile Belediye Başkanı Metin, kentteki Kovid-19 vakaları ve aşılama oranlarını değerlendirdi
Rize Valisi Çeber ile Belediye Başkanı Metin, kentteki Kovid-19 vakaları ve aşılama oranlarını değerlendirdi
Rize Valisi Çeber ile Belediye Başkanı Metin, kentteki Kovid-19 vakaları ve aşılama oranlarını değerlendirdi

COVIRAN Bereket, Fahrettin Koca, Koronavirüs, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rize Valisi Çeber ile Belediye Başkanı Metin, kentteki Kovid-19 vakaları ve aşılama oranlarını değerlendirdi - Son Dakika


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