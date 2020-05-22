Rize Valisi Çeber:

Rize Valisi Kemal Çeber, kente gelmek isteyen çay müstahsili sayısının bu sabah itibarıyla 36 bine ulaştığını bildirdi.

Çeber, çay sezonunun açılmasının ardından, Belediye Başkanı Rahmi Metin ve ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim ile ÇAYKUR Ziraat Çay Bahçesi'nde çay topladı.

Gazetecilere açıklamada bulunan Vali Çeber, ÇAYKUR'un birkaç gün önce kampanyayı açtığını, bugüne kadar ise 16 bin ton çay aldığını söyledi.

ÇAYKUR'un bu yıl salgın süreciyle ilgili özel programlar yaptığını dile getiren Çeber, "Bu süreci dikkate alarak çayların toplanması, alım yerleri ve fabrikalardaki çalışma sistemini güncelledi. Sorunsuz bir çay sezonu geçirmek için ÇAYKUR her şeyi yaptı." ifadelerini kullandı.

Çeber, baştan beri süreci takip ettiklerini anlatarak, "İşin içerisine çay hasadı ve çay girince daha bir hassaslaştık. Allah'a şükür hem Türkiye'mizde hem Rize'mizde süreç çok güzel idare edildi." diye konuştu.

"Çay müstahsili kriteriyle gelenlerin sayısı 7 binlere ulaştı"

Müstahsillerin çay bölgesine gelmesine hükümet tarafından izin verildiğini hatırlatan Çeber, şöyle devam etti:

"Rize'ye gelmek isteyen çay müstahsili sayısı bu sabah itibarıyla 36 bine ulaştı ve başvurular devam ediyor. Bunun 40 binlerde olacağını değerlendiriyoruz. Diğer bölgeyle beraber 55-60 bin bandında başvuru var. İlimize de bu sabah itibarıyla sadece çay müstahsili kriteriyle gelen vatandaşımızın sayısı 7 binlere ulaştı. Gelen vatandaşlarımızı sorunsuz şekilde aldık."

Çeber, yol kontrol noktasında gerekli tedbirleri aldıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızı başta İstanbul olmak üzere çıktıkları ilden itibaren takip ediyoruz. Trafiği drone ile de takip ediyoruz. Yaklaşan yoğunluğa göre de kontrol masası oluşturuyoruz. Sadece bir noktadan kontrollerimizi yapıyorduk. Şimdi aynı anda 10 masada kontrol yapabiliyoruz. Aynı anda 10 aracı kontrol ediyoruz. Dolayısıyla çok yoğun olan trafik saatlerinde bile 500 metreyi geçen kuyruğumuz olmadı. Buralarda sağlık kontrolleri yapılıyor. Neler yapacaklarının yazılı olduğu taahhütname imzalanıyor ve ondan sonra adreslerine bildirimleri yapılıyor."

"Uzun süredir vakamız yoktu"

Uzun süredir Rize'de koronavirüs testi pozitif kimseye rastlanmadığına dikkati çeken Çeber, "Dün bir vakamız oldu. İl dışından gelen vatandaşlarımızda değil. Rize'de yaşayan bir kamu görevlisi, mecburu bir iş için Ankara'ya gitti geldi. Ankara'da kaldığı otelde büyük ihtimal virüsü kaptı ama anında tespit edildi. Yalnız yaşadığı için temas ettiği biri yok. Bununla beraber artık şöyle 3-5 hastamız var." ifadelerini kullandı.

Vali Çeber, çay hasadı için kente gelenlere yönelik tedbirler hakkında şu bilgileri verdi:

"100 civarında bir ekip kuruyoruz. Her branştan sağlıkçımız var. Dışarıdan gelen hemşehrilerimiz içerisinden her haneden uygun görülen bir kişiye teste başlıyor. O kişilerin testi negatif çıktığında artık çay alım yerlerine gidebilecek. Sosyal hayata dair marketlere ve ailesinin ihtiyacını karşılayabileceği yerlere gidebilecek. Diğer hane halkı ise bu testin sonunda çay bahçesinde çalışmaya başlayacak. 14 günlük periyot tamamlandığında biz ne yapıyorsak onlar da aynı hale gelecek. 100 civarında ekibimizle 5 bin civarında test yapmayı düşünüyoruz. Tüm planlamalar yapıldı. 3-4 gün içinde tamamlamayı planlıyoruz."