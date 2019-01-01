Son Dakika Haberleri: Rize Valisi Çeber: "Osb Rize Ekonomisine Ciddi Bir Katma Değer Sağlayacak"

Rize Valisi Çeber: "Osb Rize Ekonomisine Ciddi Bir Katma Değer Sağlayacak"

1 saat önce

Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.

Rize Valisi Çeber:
Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.

Rize Valisi Kemal Çeber, Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu ve Bölge Müdürü Hasan Günal'dan bilgiler aldı. Vali Çeber'e OSB'de yaptığı incelemeler esnasında Yönetim Kurulu Üyeleri, Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, Kalkandere Belediye Başkanı Kenan Yıldırım, Rize Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Şükrü Cevahir ve İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Kazancı da yer aldı.

Vali Çeber, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada OSB'nin Rize'ye son yıllarda kazandırılan en önemli temel yatırımlardan biri olduğunu belirterek; "Şuan itibariyle iki firma iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı adı ve imalata başladı. İki firma ise yapı kullanım izni alma çalışmalarının devam ettirmekte ve 13 firmada üst yapı çalışmalarına devam etmektedir. İnşallah en yakın zamanda bütün firmalar imalata başlayacak ve Rize ekonomisine ciddi bir katma değer sağlayacak" dedi. - RİZE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:31 Kaynak: İHA

Hasan Günal, Organize Sanayi Bölgesi, OSB, Rize, Ekonomi
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