Rize Valisi Çeber Rize-Artvin Havalimanı'nda incelemelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika
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Rize Valisi Çeber Rize-Artvin Havalimanı'nda incelemelerde bulundu Açıklaması

29.03.2022 13:01
Rize Valisi Çeber Rize-Artvin Havalimanı'nda incelemelerde bulundu Açıklaması

Rize Valisi Kemal Çeber, Rize-Artvin Havalimanı'nı yakın bir zamanda açıp hizmete sunacaklarını söyledi.

Rize Valisi Kemal Çeber, Rize- Artvin Havalimanı'nı yakın bir zamanda açıp hizmete sunacaklarını söyledi.

Havalimanı inşaatında incelemelerde bulunan Vali Çeber, yetkililerden bilgi aldı.

Çeber, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli, Türkiye'nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'nda çalışmaların sonuna gelindikçe heyecanlarının arttığını dile getirdi.

Rize ve ülke için gurur ve heyecan verici projenin sonuna gelindiğini ifade eden Çeber, şunları kaydetti:

"İlimizin ekonomisi ve turizmine önemli katkısı olacak havalimanımızın dışında tamamen Rize mimarisini görmekteyiz. Yine terminal binamızın içini gezdiğimizde taş ve ahşabın kullanıldığını görmekteyiz. Aynı zamanda çay müzesi ve çaya dair alanları görmekteyiz. İnşallah yakın bir zamanda havalimanımızı açıp hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız."

Rize merkeze 34, Hopa ilçe merkezine 54, Artvin'e 125 kilometre uzaklıktaki Yeşilköy ve Pazar sahili mevkisine inşa edilen Rize-Artvin Havalimanı, Türkiye'nin ve Avrupa'nın Ordu- Giresun Havalimanı'nın ardından ikinci deniz üzerine dolgu havalimanı olacak.

Uluslararası konvansiyonel boyutta yapılacak havalimanının, 3 bin metreye 45 metrelik pisti, 265 metreye 24 metrelik taksi yolu denilen bağlantı yolu ile 300 metreye 120 metre ve 120 metreye 120 metre uzunluğunda iki apronu bulunacak.

İniş kalkışlar için Boeing 737-800 tipi uçaklar referans alınarak projelendirilen havalimanında, yaklaşmalarla birlikte 4 bin 500 metrelik alanda denize paralel olarak doğu batı aksında bir pist ve pist bağlantı yolları yer alacak.

Rize-Artvin Havalimanı'nın yapımı ile Rize, Artvin ve Doğu Karadeniz yaylalarına, başta İstanbul ve Ankara'dan olmak üzere hava yolu ile hızlı, emniyetli ve konforlu ulaşım sağlanarak yurt içi ve dışı turizm potansiyelinin artırılması hedefleniyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rize Valisi Çeber Rize-Artvin Havalimanı'nda incelemelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rize Valisi Çeber Rize-Artvin Havalimanı'nda incelemelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika
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