Rize Valisi Kemal Çeber: 'Rize'nin mandalinası çayından daha eski' - Son Dakika

Rize Valisi Kemal Çeber: 'Rize'nin mandalinası çayından daha eski'

07.04.2021 10:20

Rize Valisi Kemal Çeber: 'Rize'nin mandalinası çayından daha eski' Coğrafi işaret yolunda çalışmaları süren ve hatta Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından üzerinde yoğun çalışmalar yürütülerek gen havuzu dahi hazırlanan Derepazarı Mandalinası tadı ve aroması ile herkesi kendine...

Rize Valisi Kemal Çeber: 'Rize'nin mandalinası çayından daha eski'

RİZE - Coğrafi işaret yolunda çalışmaları süren ve hatta Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından üzerinde yoğun çalışmalar yürütülerek gen havuzu dahi hazırlanan Derepazarı Mandalinası tadı ve aroması ile herkesi kendine hayran bıraktığı gibi reçeli ile de ilgi odağı oldu.

Uzakdoğu'dan getirilerek Rize'de ekimi yapılan satsuma cinsi mandalina bölgenin iklim şartlarını sevdi. Öyle ki tadı ve kokusu ile kendisini diğer türlerden ayıran satsuma cinsi mandalina Rize'nin Derepazarı ilçesinin de meşhur ürünü oldu. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri fakültesi tarafından Rize'nin köyleri tek tek tarandı. Toplanan satsuma cinsi mandalinalar üniversite tarafından oluşturulan seleksiyon bahçesi ile inceleme altına alındı. İçlerinden çıkan 7 çeşit satsuma cinsi mandalina çeşidi için ise Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuruda bulunuldu.

Rize'nin mandalinasının çayından daha eski bir tarihi olduğunu ve herkes tarafından aroması, kokusu ve diğer özellikleri nedeniyle tercih edildiğini dile getiren Rize Valisi Kemal Çeber "Turunçgillerin üretildiği yerlerde bile Rize mandalinası olarak bilinir ve satılır. Bende Rize Valisi olmadan bunu bilirdim. Gerçekten hem aroması hem içerisinde ki vitamin değerleri hem de liflilik oranları gibi özellikleri ile farklı bir mandalina. Rize'de herkes çayı bilir ama mandalina daha eskidir. Neredeyse 150 yıllık geçmişine kadar biliniz hatta daha eskisi de söylenir. Rize mandalinasının en lezzetli yetiştiği yer olarak da Derepazarı olduğu söylenir. Burada çok güneş alır, rakım biraz daha farklıdır. Bu Derepazarı mandalinası üzerine de çalışmaları yürütülüyor. Bu çalışmalardan bir tanesi de Derepazarı mandalinası reçeli. Artık yurt içi ve yurt dışından gelen misafirlerimize, devlet büyüklerine Derepazarı mandalinası ikram ediyorum ve her birinden çok güzel geriye dönüşler alıyorum. Derepazarı mandalinasının reçelini yiyen, tadan herkes çok beğeniyor. Bizde sofralarımızda beğenerek bulunduruyoruz. Hem vitamin değerleri hem besleyicilik özellikleri hem de liflilik özellikleri ile de sağlığa yararlı. Derepazarı mandalinası aynen ilçemizin yine çok meşhur pidesi gibi önemli bir ürünü olacak ve herkesin sofrasında arzu ederek, beğenerek bulundurduğu gıda çeşidi olacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da Derepazarı'nın mandalinasından yapılan reçelin ulaştırıldığını ve tadınca çok beğendiğini öğrendiklerini dile getiren Vali Çeber açıklamasının devamında "Cumhurbaşkanımıza Derepazarı mandalinasından yaptığımız reçeli gönderdik. Tattığı ve çok beğendiği bilgisini de aldık. Cumhurbaşkanımız şeker hassasiyetinden dolayı çok fazla şekerli ürün tüketmiyor ama yöresinin bir ürünü olarak kendisine ulaştı. Memleketin her bir köşesindeki en ufak gelişmeden mutlu olduğu için böyle bir ürünün varlığından da mutlu olduğunu biz biliyoruz. Tadına baktığını ve çok beğendiğini de biliyoruz" şeklinde konuştu.

Rize Valisi Kemal Çeber: 'Rize'nin mandalinası çayından daha eski'
Rize Valisi Kemal Çeber: 'Rize'nin mandalinası çayından daha eski'
Rize Valisi Kemal Çeber: 'Rize'nin mandalinası çayından daha eski'
Rize Valisi Kemal Çeber: 'Rize'nin mandalinası çayından daha eski'
Rize Valisi Kemal Çeber: 'Rize'nin mandalinası çayından daha eski'
Rize Valisi Kemal Çeber: 'Rize'nin mandalinası çayından daha eski'
Rize Valisi Kemal Çeber: 'Rize'nin mandalinası çayından daha eski'
Rize Valisi Kemal Çeber: 'Rize'nin mandalinası çayından daha eski'
Rize Valisi Kemal Çeber: 'Rize'nin mandalinası çayından daha eski'

Recep Tayyip Erdoğan, Üniversite, Derepazarı, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rize Valisi Kemal Çeber: 'Rize'nin mandalinası çayından daha eski' - Son Dakika


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