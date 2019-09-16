Son Dakika Haberleri: Rize valisi çeber: yol yapılan yaylalar kirletiliyor
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Rize valisi çeber: yol yapılan yaylalar kirletiliyor

58 dakika önce

RİZE Valisi Kemal Çeber, yaylalara ulaşım için yapılan yollar ile ulaşımın kolaylaştığını ancak duyarsız ziyaretçiler tarafından çevrenin kirletildiğini ifade ederek "Yol yaptığımız zaman maalesef bilinçsiz, duyarsız, çevresini, doğasını ve geleceğini düşünmeyen insanlar gittiği zaman...

Rize valisi çeber: yol yapılan yaylalar kirletiliyor, System.String[]
RİZE Valisi Kemal Çeber, yaylalara ulaşım için yapılan yollar ile ulaşımın kolaylaştığını ancak duyarsız ziyaretçiler tarafından çevrenin kirletildiğini ifade ederek "Yol yaptığımız zaman maalesef bilinçsiz, duyarsız, çevresini, doğasını ve geleceğini düşünmeyen insanlar gittiği zaman oraları kirletiyor" dedi. Vali Çeber, daha sonra 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda 'Dünya Çöp Toplama Günü' nedeniyle gerçekleştirilen çöp toplama etkinliğine katıldı.
Rize Valisi Kemal Çeber, insanların doğayı kirletmemesi ve daha özverili davranması gerektiğini belirtti. Vali Çeber, "Bizim çok güzel bir şehrimiz var. 3 bin 920 kilometre karelik Rize olarak mükemmel bir doğamız var. Harika bir çevremiz var. Eğer insanlar olarak biz bunu bozmazsak, kirletmezsek dünyanın en güzel yerinde yaşıyoruz. Yaylalara çıktığımız zaman çöpleri görüyorsunuz. Yollara çıktığımız zaman çöpleri görüyorsunuz. Eminim sizde benim gibi bundan rahatsız oluyorsunuz. Ayder'i gördüğüm zaman, Çağrankaya'yı gördüğüm zaman, nispeten Pokut'u gördüğüm zaman yol için gelenlere 'Ne olur oraya yol yapmayalım' diyesim geliyor. Çünkü yol yaptığımız zaman maalesef bilinçsiz, duyarsız, çevresini, doğasını ve geleceğini düşünmeyen insanlar gittiği zaman oraları kirletiyor. Biz bununla mücadele edeceğiz ama en çok da sizin gibi yeni nesillerden bu mücadeleyi bekliyoruz" dedi.
Etkinlikte protokol ve öğrencilerin katılımı ile cadde ve sokaklardan çöp toplandı.


Cumhuriyet Meydanı, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:14 Kaynak: DHA
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