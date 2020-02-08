Rize Valisi 'kar tatili' kararını öğrencilerle alacak - Son Dakika

RİZE Valisi Kemal Çeber, kar yağışı nedeniyle okulların tatil olması talebiyle ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulundu, kararı, kar fotoğraflarını kendisiyle paylaşmasını istediği öğrencilerle birlikte alacağını duyurdu. Paylaşım, beğeni toplarken, öğrenciler de kentin dört bir yanından çektiği kar fotoğraflarını paylaşıp, mahallelerine ilişkin durumu Vali Çeber'e aktardı.

Rize Valisi Kemal Çeber'in kar tatili ile ilgili sosyal medya hesabındaki paylaşım kısa sürede çok sayıda öğrencinin ilgi odağı oldu. Vali Çeber, tatille ilgili kararı; kar fotoğraflarını kendisiyle paylaşmasını istediği öğrencilerle birlikte alacağını duyurdu. Kararı öğrencilerle vereceğini belirten Vali Çeber, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Sevgili öğrencilerim, ilimizde iki gün süre ile yoğun kar yağışı bekleniyor. İlimizin her bölgesinde farklı hava koşulları meydana getiren mikroklima iklimimiz nedeniyle bizlere ulaşan resmi bilgileri sizlerden de teyit etmek ve durumla ilgili kararları sizlerle birlikte vermek istiyorum. En doğru kararları verebilmek için bulunduğunuz bölgedeki kar ve ulaşım durumunuzu, alınan ve alınması gereken tedbirler konusundaki görüşlerinizi bizlerle paylaşır mısınız? Sizleri çok seviyor ve vereceğiniz bilgilere güveniyorum"