Rize Valisi Kemal Çeber AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Rize Valisi Kemal Çeber AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

29.12.2020 12:03
Rize Valisi Kemal Çeber AA'nın

Rize Valisi Kemal Çeber, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Rize Valisi Kemal Çeber, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çeber, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hasta ile iletişim" ve Mehmet Emin Mangüaslan'ın "Mucizenin adı Ayda", yaşam kategorisinde Band Kanani'nin "Kabe'de koronavirüs sessizliği" ve Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" fotoğraflarını seçen Çeber, spor kategorisinde ise Fecir Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" ile Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" adlı fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafın, tek bir kare ile yüzlerce sayfalık hikayeyi anlatan özelliğe sahip olduğuna işaret eden Çeber, şunları kaydetti:

"İnsanların çok zorlandığı bir yıl oldu. Bu sene fotoğraf karelerine de yansımış. Ülkemizde afetler özelinde acı anlar yaşadık. Bu seneki fotoğraflar biraz daha acı, hüzün içerikli. Dünya genelinde 2020 yılı pandemi ile anılacak. Kabe'yi bu şekilde resmetmek ancak hayallerde akla gelebilecek şeylerdir. Bütün dünyanın bir anda ağzında maskelerle dolaşması, bir yıl önce kimsenin hayal edebileceği şey değildi. Toplam ağırlığı bir gram olmayan bir virüsün dünyayı etkilemesi. Bir yıl önce sohbetini etsek bilim kurgu romanı denebilirdi. Anadolu Ajansı fotoğrafçıları bunları fotoğraflara taşımış."

Vali Çeber, fotoğraf seçerken zorlandığını dile getirerek, "Benim için en anlamlı olanları seçmeye çalıştım. Dileğim önümüzdeki yıldan itibaren seçeceğimiz fotoğrafların bizi tebessüm ettirmesi. İnşallah gelecek yıl zorlanırken en çok güldüğümüz fotoğraflar üzerinden seçim yaparız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, Muhammed Said, Kabe, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rize Valisi Kemal Çeber AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Eşi kanlar içerisinde buldu! Dolandırılmayı hazmedemeyince mesaj bırakıp intihar etti Babacan, kardeşinin başörtüsü taktığı için 3 kez üniversiteden uzaklaştırıldığını anlatırken gözyaşlarına boğuldu Türkiye'de il bazında en yüksek asgari ücret Kırklareli Belediyesi'nde: 3.520 TL Çocuklarına duyduğu özlemi, kocasının hediye ettiği Pamuk'la gidermeye çalışıyor Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü Sivas yerel basınından Beşiktaş maçındaki hakem kararlarına siyah sayfalı tepki İşçiler gözlerine inanamadı! Canlı güvercinleri poşete koyup çöpe atmışlar Kara para operasyonu! Ünlü iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da dahil olduğu 19 kişiye gözaltı kararı
Bahçeli'nin çağrısının altında bu anket mi yatıyor? İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 15'e dayandı Bahçeli'nin çağrısının altında bu anket mi yatıyor? İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 15'e dayandı         
12:12
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'ye konuk olan Hülya Avşar, kıyafetiyle nefes kesiyor Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'ye konuk olan Hülya Avşar, kıyafetiyle nefes kesiyor         
12:05
Messi ve Suarez, Inter Miami'de yeniden buluşmaya hazırlanıyor Messi ve Suarez, Inter Miami'de yeniden buluşmaya hazırlanıyor         
11:56
WhatsApp yılbaşından itibaren iOS 9 ve Android 4.0.3 yazılımlı cihazlarda çalışmayacak WhatsApp yılbaşından itibaren iOS 9 ve Android 4.0.3 yazılımlı cihazlarda çalışmayacak         
11:32
Karabağ'da SİHA'ların darmadağın ettiği Ermenistan, Rusya'nın 10 yıl önce ürettiği İHA'ları satın alacak Karabağ'da SİHA'ların darmadağın ettiği Ermenistan, Rusya'nın 10 yıl önce ürettiği İHA'ları satın alacak         
11:17
Son Dakika: 2021 Motorlu Taşıt Vergisi ücretleri belli oldu! En yüksek 50 bin 17 lira olacak Son Dakika: 2021 Motorlu Taşıt Vergisi ücretleri belli oldu! En yüksek 50 bin 17 lira olacak         
10:49
Yaza evleneceklerdi! Feci kazada genç kız yaşamını yitirdi, nişanlısı yaralandı Yaza evleneceklerdi! Feci kazada genç kız yaşamını yitirdi, nişanlısı yaralandı         
10:39
Beyoğlu'ndaki bıçaklı kavga anbean kamerada! Boğazından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti Beyoğlu'ndaki bıçaklı kavga anbean kamerada! Boğazından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti         
10:30
Prof. Dr. Orhan Şen: Türkiye 2030 yılında su fakiri bir ülke olacak Prof. Dr. Orhan Şen: Türkiye 2030 yılında su fakiri bir ülke olacak         
10:06
Kendisinden 9 yaş büyük olan Dilara Aksüyek ile aşk yaşayan Onur Bay, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu Kendisinden 9 yaş büyük olan Dilara Aksüyek ile aşk yaşayan Onur Bay, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu         
10:04
Son Dakika! Çin aşısı yarın Türkiye'ye geliyor Son Dakika! Çin aşısı yarın Türkiye'ye geliyor         
09:59
TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti         
09:53
Son dakika: Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların aylıkları erken ödenecek Son dakika: Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların aylıkları erken ödenecek         
09:41
Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak         
09:39
Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi         
09:05
Kuyumculardan vatandaşa uyarı: İnternetten aldığınız altın düşük ayarlı veya bakır olabilir Kuyumculardan vatandaşa uyarı: İnternetten aldığınız altın düşük ayarlı veya bakır olabilir         
08:30
İsrail'de koronavirüs aşısı olan kişi 2 saat sonra hayatını kaybetti İsrail'de koronavirüs aşısı olan kişi 2 saat sonra hayatını kaybetti         
16:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2020 12:33:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Rize Valisi Kemal Çeber AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei