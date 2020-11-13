Rize Valisi Kemal Çeber'den Rizeliler'e karantina sitemi - Son Dakika

Rize Valisi Kemal Çeber'den Rizeliler'e karantina sitemi

Vali Kemal Çeber:

"Karantina kurallarına uymadığı için 1 kişiyi yurda aldığımızda 15 kişi bizi arıyor"

RİZE - Rize Valisi Kemal Çeber, karantina kurallarına uymayarak dışarıya çıkan Covid-19 hastası veya Covid hastaları ile temaslı vatandaşların yurda yerleştirilerek misafir edildiğini ancak bu vatandaşlar için kendisinin sürekli arandığını dile getirerek "Karantina kurallarına uymadığı için 1 kişi yurda aldığımızda 15 kişi bizi arıyor" diyerek sitemde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından tüm Türkiye'de olduğu gibi korona virüs ile mücadele kapsamında Rize'de de 65 yaş üstü için sınırlama getirilirken, insan yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde de sigara içmek yasaklandı. Rizeliler'in birçoğu ise çıkan yeni kararlardan memnun.

Yurtlarda misafir edilen Covid hastası veya temaslı sayısı 200'ü aştı

Konu hakkında açıklama yapan Rize Valisi Kemal Çeber çıkartılan kuralların vatandaşların sağlığı için çıktığının altını çizdi. Rize'de korona virüs ile mücadele sürecine değinen Vali Çeber, karantina sürecine uymayarak dışarıda yakalananların Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlarda misafir edildiğini, misafir edilen kişi sayısının ise 200'ü aştığını dile getirdi. Vali Çeber yakalanarak yurda getirilen vatandaşların yurttan çıkartılması için kendisini arayanların "Bilmiyordu, affedin, bir daha olmayacak" gibi taleplerde bulunduğunu ve bu durumun kendilerini zor durumda bırakmasına rağmen taviz vermediklerini hatırlattı.

"Daha uyarı başka nasıl yapılabilir"

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Rize'de de kaçak olarak kumar oynatan, eğlence yapan mekanlar olduğunu ve görevliler tarafından hemen yakalanarak gerekli işlemlerin yapıldığını dile getiren Rize Valisi Kemal Çeber "Tüm Türkiye için geçerli olan bu kararı Rize'de de uygulayacağız. Uygulama alanları, uygulama içeriği ve saatlerimiz belli oluyor. Havaların soğumasıyla beraber artık insanlar kapalı alanlara girdi. Bir haber izledim, İstanbul'da bir gemide yapılan bir eğlence ve gözlerime inanamadım. Yani hala insanlar bunları yapabiliyor. İlimizde de bazen kumar oynanan yerleri yakalıyoruz, böyle eğlence yapılan yerleri yakalıyoruz. Daha uyarı başka nasıl yapılabilir. Kırmadan, dökmeden, üzmeden, devletin valileri daha nasıl uyarı yapabilir. İnanın bu anlamakta ben zorlanıyorum. Denilecek her şeyi diyoruz" dedi.

"İlk mazeret 'Sigara içiyorum' oluyor"

Maske takmayan veya nizami bir şekilde maske kullanmayanların ilk mazeretinin sigara içmek olduğunu dile getiren Vali Çeber "Kararı alıyoruz. Belirlediğimiz yerlerde sigara içmek yasak olacak. Yapılan tespitlere göre virüsün bulaşı kolaylaştı. Yani anlık olarak virüs bulaşabiliyor. Denetim ekiplerimize de en çok söylenen mazeret 'Arkadaş neden maske takmıyorsun? Neden ağzında değil?' diye soruyoruz, 'Sigara içiyorum' diyor. O anlık sigara içme, yoğun bir caddede yürürken karşısından gelen insana veya o ortamda bulunan insana nefesinin gitmesi bulaş için önemli. Bu ciddi bir risk olarak görülüyor ve bundan dolayı da kalabalık, yoğun alanlarda, dışarıda sigara içmeyi yasaklıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Dikkat edelim ki yeni yasaklar, yeni kurallar koymak zorunda kalmayalım"

Salgının havaların soğuması ile daha da arttığını belirten Çeber "Hala evde kalmak gerekiyor, hala kalabalık ortamlara girmemek gerekiyor. Risk öncekine göre belki de daha büyük olarak devam ediyor. Çünkü havalar artık soğudu ve kalabalık ortamlarda insanlar yoğunlaşıyor. Herkesten ricam maske, mesafe ve temizlikten taviz vermiyoruz ve kalabalık alanlardan özellikle kaçınıyoruz. Yoksa bugün aldığımız bu kararların daha ötesini almamız gerekecek. Dikkat edelim ki yeni yasaklar, yeni kurallar koymak zorunda kalmayalım" şeklinde konuştu.

"Yaşlılar arasında 10 kişi rahmetli oluyorsa 1 kişi yeniyor"

İl Pandemi Kurulu'nun kararı ile 65 yaş üstünün 10: 00-16: 00 saatleri dışında sokağa çıkmasının yasaklandığını hatırlatan Çeber "Belli saatlerde 65 yaş üstü büyüklerimiz sokağa çıkabilecek. Onların sağlığı bizim için çok önemli. Rize'deki vefat sayılarımızın yüzde 90'ı 75 yaş üzeri. Büyüklerimiz, dua kapılarımız, kıymetlilerimiz, onlara virüs bulaşırsa cidden çok zor. '100 yaşında virüsü yendi, 90 yaşında virüsü yendi' diye örneklerini görüyorsunuz, bunlar var ama 10 kişi rahmetli oluyorsa 1 kişi yeniyor" dedi.

"1 kişi yurda aldığımızda 15 kişi bizi arıyor"

Rize'de karantinada olması gerektiği halde dışarıda yakalandığı için KYK'ya bağlı belirlenen yurtlara yerleştirilen vatandaş sayısının 200'ü aştığını dile getiren Vali Çeber "Yurtta misafir ettiğimiz kişi sayısı 200'ü geçti ve bunların tüm maliyetini biz karşılıyoruz. Kendisi biliyor Covid-19 testinin pozitif olduğunu yada temaslı olduğunu 'Bende bir şey yok' diyor. Bizde onlara bunu yapmayı istemiyoruz ama 1 kişi yurda aldığımızda 15 kişi bizi arıyor. 'Şu yakalanmış, haberi yokmuş, bu seferlik bağışlasanız. Sayın valim şu yakalanmış ama şöyle de acil bir işi varmış' diyorlar. Yok, hiçbir tane istisna yapmadık. Bu konularda iyi niyetli görüyorum ama bizi de kimsenin yormaması lazım. Kimsenin de bu tip şeylere girmemesi lazım. Dolayısıyla taviz veremeyeceğimiz bir konu bu. İzolasyonda olması gerekenler dışarıda yakalandığında, 3 bin 150 lira para cezası anında kesiliyor. Sonra yurda gidiyor, kendisi için takdir edilen izolasyon süresini orada tamamlıyor ve evinden uzak kalıyor. Aynı zamanda adli işlem için mahkemeye suç duyurusunda bulunuluyor. Bunların hepsi adli işlem de görüyor; 'Halkın sağlığını tehlikeye atmaktan, kurallara uymamaktan'. Dışarıda yakalanmanın dışında ekstra bir veri de görülürse ondan da işlem yapılıyor. Aslında hiç gereği olmayan bir şey. Dışarıda yakalananların da mazeretleri benim bildiğim hep dışarıya çıkmadan halledebileceği işler" diye konuştu.

Yasakları destekleyen de var karşı çıkan da

Rizeli Sedat Aksu isimli vatandaş kendisinin de sigara kullanan biri olmasına rağmen açık alanda sigara içme yasağı kararını desteklediğini dile getirerek önlemlerinde arttırılması gerektiğini savundu. Aksu "Bende kullanıyorum ama sigaranın yasaklanması doğru bir karar. Toplumda sigara içmek olmuyor. Önümüzde duran var, yanımızdan geçen var. Ben genelde yürürken içmem zaten. Şimdi tamamen yasaklanması iyi oldu. Kontrollerin daha fazla olması lazım. Şimdi minibüs ile geldim oturan ful, ayakta 6 kişi vardı. Arka dağ dibi yolundan geldik. Toplu davetler var, dükkan önünde oturanlar var, dükkanların önünde kimse maske takmıyor. Bunların yapılması gerekiyor yoksa daha da fazla artacak bu gidişle. Daha fazla önlem alınması gerekiyor ama yazıyla kağıtla değil, sokakta önlem alınması gerekiyor" dedi.

Kararı doğru bulmadığını dile getiren Osman Yetimoğlu isimli bir başka vatandaş ise "Bence yanlış bir karar. Sabah bir polis gördüm vatandaşın peşinden koşuyordu. Zaten insanların psikolojisi bozuk, maskesini indirip sigara içebilmeli. Gerek yok" ifadelerini kullandı.