Rize Valisi Kemal Çeber il dışından gelecek olan çay müstahsillerini uyardı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Rize Valisi Kemal Çeber il dışından gelecek olan çay müstahsillerini uyardı - Son Dakika Ekonomi

Rize Valisi Kemal Çeber il dışından gelecek olan çay müstahsillerini uyardı

12 dakika önce

Doğa Karadeniz'de yaş çay sezonu yaklaşırken, Covid-19 salgını nedeni ile il dışından gelecek üreticiler için Rize Valiliği tarafından alınan önlemler arttırılıyor.

Rize Valisi Kemal Çeber il dışından gelecek olan çay müstahsillerini uyardı, System.String[]

Doğa Karadeniz'de yaş çay sezonu yaklaşırken, Covid-19 salgını nedeni ile il dışından gelecek üreticiler için Rize Valiliği tarafından alınan önlemler arttırılıyor.

Rize Valisi Kemal Çeber il dışından gelecek olan çay müstahsili ve mevsimlik işçi olarak çalışacakları için uygulama programı hazırladıklarını belirterek "Yaş çay sezonunun muhtemelen Mayısın 15'inde başlaması bekleniyor. Bu yüzden il dışından gelecek olan vatandaşlarımızın 14 günlük karantina sürecini dikkate alarak 30 Nisan'a kadar gelmelerini istiyoruz. 30 Nisan'dan sonra gelmek isteyenlere izin verilmemesini talep edeceğiz. Gelen herkes karantinada kalmak zorunda. Mayısın 5'inde gelirse kampanya 15'inde başlayacak. Buna hiç taviz vermeyeceğiz. Gelen herkes 14 gün mutlak karantinada kalacak. Müstahsil olarak gelecek hemşehrilerimiz kendi evlerine gelecekse kendi başına, bir eve geliyorsa evdekilerle birlikte 14 gün karantinada duracak. Bunları muhtarlarımız, karantina ve takip ekiplerimiz denetleyecek vefa sosyal grubumuz siparişlerini alarak eksiklerini giderecek. Bu konuda da gevşeklik gösteren tüm kamu kurumlarına ceza ve tüm yaptırımlarımızı uygulayacağız" ifadelerini kullandı. - RİZE

Koronavirüs, Karadeniz, Rize, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 12:12 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım
Çinliler akıllanmıyor! Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'daki hayvan pazarları yeniden açıldı Günlük burç yorumları 15 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) Frank de Boer: Keşke koronavirüs olsaydım Corona virüs nedeniyle ara verilen Süper Lig'de yayıncı kuruluş muamması Son Dakika: Koronavirüste vaka sayısı 2 milyonu aştı Koronavirüs nedeniyle IMF'den 100 ülke yardım istedi Bilim Kurulu Üyeleri sosyal medyada kendi adlarına açılan sahte hesaplardan dertli Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsle mücadelede '15 dakika' kuralına işaret etti Ercüment Ovalı'dan koronavirüs aşısı için yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek İletişim Başkanı Atun'un açık adresinin paylaşıldığı yayınlara, terör örgütlerine hedef göstermek suçundan soruşturma açıldı Son bir haftada ölüm/vaka oranının 0,021 olmasına Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara açıklık getirdi THY'nin bir pilotu daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Avcılar'ın sahili de, caddesi de dolu Virüs sessizliği ile açığa çıkan vaşaklar, peş peşe yürürken görüntülendi
8 aydır dışarıda yatıp kalkan evsiz vatandaşa devlet sahip çıktı 8 aydır dışarıda yatıp kalkan evsiz vatandaşa devlet sahip çıktı         
11:47
Yayıncı kuruluştan ödeme takvimine dair açıklama: Sezon takvimi netleşince, ödeme planı da belli olacak Yayıncı kuruluştan ödeme takvimine dair açıklama: Sezon takvimi netleşince, ödeme planı da belli olacak         
11:46
Virüs sessizliği ile açığa çıkan vaşaklar, peş peşe yürürken görüntülendi Virüs sessizliği ile açığa çıkan vaşaklar, peş peşe yürürken görüntülendi         
11:42
Tehlikeli motosiklet yolculuğuna güldüren savunma: Sosyal mesafeye uyuyoruz Tehlikeli motosiklet yolculuğuna güldüren savunma: Sosyal mesafeye uyuyoruz         
11:33
Şehit çocuğu: Bakan Soylu istifa edince ikinci defa babasız kalmış gibi hissettim Şehit çocuğu: Bakan Soylu istifa edince ikinci defa babasız kalmış gibi hissettim         
11:24
Sokağa çıkamayan Fedon, balkondan komşularına konser verdi Sokağa çıkamayan Fedon, balkondan komşularına konser verdi         
11:22
Aras Bulut İynemli, 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyip ağlayan Neymar'a teşekkür etti Aras Bulut İynemli, 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyip ağlayan Neymar'a teşekkür etti         
11:19
Türkiye'deki Facebook ve Instagram kullanıcılarına müzik desteği geldi Türkiye'deki Facebook ve Instagram kullanıcılarına müzik desteği geldi         
11:14
THY'nin bir pilotu daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti THY'nin bir pilotu daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
11:05
Altını yatırım yapanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Altını yatırım yapanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları         
11:02
Türkiye'de sadece bir tane olan mühür: Sufi Yolu Muhafızları mührü Türkiye'de sadece bir tane olan mühür: Sufi Yolu Muhafızları mührü         
11:00
Büfedeki tüm ekmekleri satın alan hayırsever, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü Büfedeki tüm ekmekleri satın alan hayırsever, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü         
10:55
Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Ece Erken, Instagram hesabını kullanmama kararı aldı Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Ece Erken, Instagram hesabını kullanmama kararı aldı         
10:55
Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
10:51
Galatasaray'ın 4 yıllık anlaşmaya vardığı Mert Hakan Yandaş, 8 numaralı formayı giyecek Galatasaray'ın 4 yıllık anlaşmaya vardığı Mert Hakan Yandaş, 8 numaralı formayı giyecek         
10:38
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler         
10:35
Son bir haftada ölüm/vaka oranının 0,021 olmasına Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara açıklık getirdi Son bir haftada ölüm/vaka oranının 0,021 olmasına Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara açıklık getirdi         
10:25
Son dakika: Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 4,4 milyon aileye 1.000'er liralık yardım yapılacak Son dakika: Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 4,4 milyon aileye 1.000'er liralık yardım yapılacak         
10:11
Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesini örtülü af olarak değerlendirdi Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesini örtülü af olarak değerlendirdi         
10:03
Son dakika: Mart ayında konut satışları yıllık %3,4 artarak 108 bin 670 oldu Son dakika: Mart ayında konut satışları yıllık %3,4 artarak 108 bin 670 oldu         
10:01
Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum         
10:00
İletişim Başkanı Atun'un açık adresinin paylaşıldığı yayınlara, terör örgütlerine hedef göstermek suçundan soruşturma açıldı İletişim Başkanı Atun'un açık adresinin paylaşıldığı yayınlara, terör örgütlerine hedef göstermek suçundan soruşturma açıldı         
09:57
Gümüşhane'de 20 yıldır ekilmeyen tarlalara aspir bitkisi ekilmeye başlandı Gümüşhane'de 20 yıldır ekilmeyen tarlalara aspir bitkisi ekilmeye başlandı         
09:53
Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, Instagram'dan anne ve babasını sildi Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, Instagram'dan anne ve babasını sildi         
09:48
Ercüment Ovalı'dan koronavirüs aşısı için yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek Ercüment Ovalı'dan koronavirüs aşısı için yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek         
09:47
Korona vakasının görülmediği Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde uygulanan tedbirler dikkat çekiyor Korona vakasının görülmediği Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde uygulanan tedbirler dikkat çekiyor         
09:46
İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor         
09:44
Sınır kapıları kapanınca sebze ve meyve fiyatları ucuzladı Sınır kapıları kapanınca sebze ve meyve fiyatları ucuzladı         
09:39
Yargıtay, üniformalı fotoğrafını sosyal medyada paylaşan asker için 'emre itaatsizlik' kararı verdi Yargıtay, üniformalı fotoğrafını sosyal medyada paylaşan asker için 'emre itaatsizlik' kararı verdi         
09:35
Maske takmayan Suriyeli gence polisin tepkisi: Suriyelilere virüs bulaşmıyor mu? Maske takmayan Suriyeli gence polisin tepkisi: Suriyelilere virüs bulaşmıyor mu?         
09:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2020 12:25:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rize Valisi Kemal Çeber il dışından gelecek olan çay müstahsillerini uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]