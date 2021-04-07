Vali Çeber, kan bağışı kampanyasına katıldı - Son Dakika

Rize Valisi Kemal Çeber, Kızılay'ın kan bağışı ve kök hücre örneği kampanyasına destek verdi.

Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü binasında kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kampanyaya, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Rize Baro Başkanı Ümit Peçe, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Serkan Savaş, Kızılay Rize Şube Başkanı Bahattin Karali, Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Dila Baran, iş insanları Kaya Yıldırım ile Recep Salcı ve polis memurları da katılarak destek verdi.

Vali Çeber, kan bağışının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kızılay'ın Türkiye'nin en köklü yardım kuruluşlarından birisi olduğunu söyledi.

Her alanda desteklenmesi gereken bir kurum olduğunu ifade eden Çeber, "Kan denilince ilk akla Kızılay geliyor. Pandemi döneminde özellikle kan vermede tereddüt yaşandığına şahit oluyoruz. Belki de pandemi döneminde en sağlıklı, hijyenik ve her şeye en çok dikkat edilen alanlar Kızılay'ın kan verme alanları. Hiç kimse tereddüt etmesin." dedi.

Çeber, herkesi kan vermeye davet ederek, şunları kaydetti:

"Kızılay'ın kan stoklarında nispi olarak pandemi şartlarından dolayı zaman zaman zorlanma olabiliyor. Bunu düşündüğümüzde kan vermeyi ihmal etmemenin önemli olduğunu görüyoruz. Her zaman bize, sevdiklerimize ve yakınlarımıza bu kan lazım olabilir."

İş insanı Kaya Yıldırım ise ilk defa kan verdiğini belirterek, "İnşallah kanımız hayırlı olur. Kan vermek bir vatandaşlık görevi. Kan vermeye korkuyordum. Korkulacak bir şey yok. İnşallah bundan sonra da düzenli bir şekilde kan vermeye devam edeceğim." diye konuştu.