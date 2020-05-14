Rize Valisi Kemal Çeber, İl Pandemi Kurulu toplantısının ardından basın mensupları ile bir araya gelerek Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan yeni önlemleri açıkladı.



Rize Valisi Kemal Çeber, İl Pandemi Kurulunda alınan yeni kararlar doğrultusunda şehir merkezinde maskesiz sokağa çıkmayı yasakladıklarını belirterek " İstanbul'dan gelecek olan hemşehrilerimiz için yapılan kontrollerin ardından vatandaşlarımıza, taahhütnameler imzalatılacak" ifadelerini kullandı.



"Şehir merkezinde maskesiz sokağa çıkmayı yasakladık" diyen Vali Çeber "65 yaşının üzerindeki büyüklerimize sokağa çıkma izni verildiği zamanlarda yanlarında bir refakatçi olabilecek. Bir refakatçi olmak şartıyla sahil bandımızı 65 yaş ve üzerindeki büyüklerimiz için açtık. Bu karar aynı zamanda 18 yaş altındaki çocuklarımız için de geçerlidir. Bir diğer karar ise maskelerimizi artık her yerde bulabiliyoruz. 200 bine yakın maske dağıtımı yapıldı. Artık eczanelerde ve marketler de maske satılacağı için maskesiz sokağa çıkmayı yasaklayacak bir karar aldık. Bundan sonra şehir merkezinde maskesiz sokağa çıkmayı yasakladık" dedi.



"Çay müstahsillerimiz, belirlenen şartları yerine getirerek çay hasadı için ilimize gelebilecek"



Yaş çay müstahsilleri için seyahat kısıtlamasının belli şartlarda kaldırıldığını ifade eden Vali Çeber, "19 Mayıs gecesi çay müstahsillerimiz, belirlenen şartları yerine getirerek çay hasadı için ilimize gelebilecek. Ülkemizde ve ilimize salgınla ilgili iyi yol alındığı için hükümetimiz böyle bir karar aldı. Kritik bir süreç ve herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Hükümetimiz, ortak bir karar aldı. Çay müstahsillerimiz, e-devlet veya 199 vefa hatlarına başvurarak çay bölgesine gelmek istediğini beyan edecek. Başvuruyu alan bakanlığımız, bunu Çaykur'a bildirecek ve teyidi aldıktan sonra müstahsiller ve mecburu olarak refakatinde bulunanlara izin verilmiş olacak. Bu bilgiler illere de gönderilecek, bizler de ilimize gelecek kişileri öğrenmiş olacağız. İlimize 20 Mayıs'tan sonra ciddi bir gelişin olacağını düşünüyoruz. Emniyet ve jandarma ekiplerimiz de yol kontrol noktalarında hazır bekleyecekler. Ayrıca ihtiyaç halinde ekiplerimizin sayısını artıracağız. Bunun için bir planlama yapılıyor. Kontrol yapılmadan hiçbir vatandaşımız ilimiz sınırlarına alınmayacak. Kontrolden sonra vatandaşlarımıza, taahhütnameler imzalatılacak" diye konuştu.



"İl dışından gelenlere 'Hoşgeldin' ziyaretine gitmeyin"



Vali Çeber, il dışından gelecek olan vatandaşlarımıza "hoş geldin ziyaretine gitmeyin" uyarısında bulunarak konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Rize'ye gelen vatandaşların direkt ikamet edecekleri adreslere gitmesi gerekiyor. Gelen vatandaşlarımızın bir hafta karantina sürecinde kalması gerekiyor. Bu kişiler bir hafta boyunca tam bir izolasyonda duracaklar. 7 günün sonunda her bir hanede uygun görülen bir kişiye, sağlık ekiplerimiz pandemi testi yapacak. Testi negatif çıkan vatandaşımız, dışarı çıkabilecek, evin market ihtiyaçlarını ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Diğer hane halkı da bu 7 günün sonunda çay bahçelerinde çalışmaya başlayabilecek. Gelirken 7 günlük ihtiyaç malzemelerinizi de yanınızda getirin. Bu süre içinde ihtiyaç olursa her bir marketimiz, servisle bu ihtiyaçları giderecek. 14 günlük sürenin ardından vatandaşlarımız, bizim uyduğumuz kurallara uyarak normal hayatlarına devam edecek. Bu arada camilerde anonslar yapacağız. Vatandaşlarımızın, il dışından gelen kişilere 'hoş geldin' ziyaretine gitmemesi için de anonslar olacak."



"Vaka sayısı artışa geçti haberleri gerçeği yansıtmıyor"



Rize'de Korona virüs vaka sayılarının yeniden artışa geçtiğini şeklinde basında çıkan haberlerin doğruyu yansıtmadığını da dile getiren Çeber "İlimiz şuan çok iyi durumda. Haberleri yazan arkadaşlar itina ile hazırlıyordur ama bizim açımızdan baktığımız zaman doğru değiller. Fakat ben bazen caddelerden sokaklardan fotoğraflar istiyorum ve görüyorum ki kalabalıklar böyle devam ederse o haberler doğru olacak" dedi. - RİZE