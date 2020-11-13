Rize Valisi Kemal Çeber: "Yeni yasaklar aldık" - Son Dakika

Rize Valisi Kemal Çeber, "Yeni kararlar aldık. Belirli yerlerde sigara içmek yasak olacak. Yapılan tespitlere göre virüsün bulaşı kolaylaştı." dedi.

Çeber, gazetecilere yaptığı açıklamada, havaların soğumasıyla birlikte insanların kapalı ortamlara girdiğini söyledi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Rize'de de kaçak olarak kumar oynatan, eğlence yapan mekanlar olduğunu ifade eden Çeber, "Bir haber izledim. İstanbul'da bir gemide yapılan bir eğlence ve gözlerime inanamadım. Yani hala insanlar bunları yapabiliyor. İlimizde de bazen kumar oynanan yerleri yakalıyoruz. Böyle eğence yapılan yerleri yakalıyoruz. Daha uyarı başka nasıl yapılabilir. Kırmadan, dökmeden, üzmeden, en iyi anlatılır şekilde devletin valileri daha nasıl uyarı yapabilir. İnanın bu anlamakta ben zorlanıyorum. Denilecek her şeyi diyoruz." dedi.

İlk mazeret 'sigara içiyorum' oluyor

Çeber, vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Yeni kararlar aldık. Belirli yerlerde sigara içmek yasak olacak. Yapılan tespitlere göre virüsün bulaşı kolaylaştı. Yani anlık olarak virüs bulaşabiliyor. Denetim ekiplerimize de en çok söylenen mazeret 'arkadaş neden maske takmıyorsun? Neden ağzında değil?' diye soruyoruz, 'sigara içiyorum' diyor. O anlık sigara içme yoğun bir caddede yürürken karşısından gelen insana veya o ortamda bulunan insana bir anlık nefesinin gitmesi bulaş için yeterli. Bu ciddi bir risk olarak görülüyor ve bundan dolayı da kalabalık, yoğun alanlarda ve dışarıda sigara içmeyi yasaklıyoruz."

Salgının havaların soğuması ile daha da arttığını kaydeden Çeber, şunları kaydetti:

"Hala evde kalmak gerekiyor ve kalabalık ortamlara girmemek gerekiyor. Risk öncekine göre belki de daha büyük olarak devam ediyor. Çünkü havalar artık soğudu ve kalabalık ortamlarda insanlar yoğunlaşıyor. Herkesten ricam maske, mesafe ve temizlikten taviz vermiyoruz ve kalabalık alanlardan özellikle kaçınıyoruz. Yoksa bugün aldığımız bu kararların daha ötesini almamız gerekecek. Dikkat edelim ki yeni yasaklar ve yeni kısıtlamalar yapmak zorunda kalmayalım."

Çeber, son bir haftadır vakaların artar hale geldiğini belirterek, "Tüm Türkiye'de de böyle. Rakamlar bizi tedirgin edici noktada Böyle devam edersek sıkıntı büyüyebilir. Böyle devam etmemiz lazım. Hem hasta sayısını hemde Kovid-19 pozitif sayısını düşürmemiz lazım. Bunun da tek yolu aldığımız tedbirlere vatandaşların uyması. Aynısı devam ederse kısıtlamalara gideceğiz. Bunu istemiyoruz. Çözüm çok basit. O da kurallara uymak." diye konuştu.

İl pandemi kurulunun kararı ile 65 yaş üstünün 10: 00 ile 16: 00 saatleri dışında sokağa çıkmasının yasaklandığını hatırlatan Çeber, "Belli saatlerde 65 yaş üstü büyüklerimiz sokağa çıkabilecek. Onların sağlığı bizim için çok önemli. Rize'de ki vefat sayılarımızın yüzde 90'ı 75 yaş üzeri. Büyüklerimiz, dua kapılarımız, kıymetlilerimiz, onlara virüs bulaşırsa cidden çok zor. '100 yaşında virüsü yendi', '90 yaşında virüsü yendi' diye örneklerini görüyorsunuz. Bunlar var ama 10 kişi rahmetli oluyorsa 1 kişi yeniyor." ifadelerini kullandı.

Çeber, Rize'de karantinada olması gerektiği halde dışarıda yakalandığı için KYK'ya bağlı belirlenen yurtlara yerleştirilen vatandaş sayısının 200'ü aştığını belirterek, şunları söyledi:

"Bunların tüm maliyetini biz karşılıyoruz. Kendisi biliyor Kovit-19 testinin pozitif olduğunu yada temaslı olduğunu 'Bende bir şey yok' diyor. Bizde onlara bunu yapmayı istemiyoruz ama 1 kişi yurda aldığımızda 15 kişi bizi arıyor. 'Şu yakalanmış, haberi yokmuş, bu seferlik bağışlasanız'. 'Sayın valim şu yakalanmış ama şöyle de acil bir işi varmış' diyorlar. Yok, hiçbir tane istisna yapmadık. Bu konularda iyi niyetli görüyorum ama bizi de kimsenin yormaması lazım. Kimsenin de bu tip şeylere girmemesi lazım. Dolayısıyla taviz veremeyeceğimiz bir konu bu. Direk insan sağlığı ve kul hakkı."