Rize Valisi Kemal Çeber, Yeşilay Danışma Merkezini ziyaret etti - Son Dakika

Rize Valisi Kemal Çeber, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni (YEDAM) ziyaret etti.

Vali Çeber, Vali Yardımcısı Bayram Sağır, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Harun Mertoğlu ile Sütlüce köyünde bulunan merkeze gelerek Şube Başkanı Selim Kandemir'den bilgi aldı.

Burada psikolojik destek alan kişilerin hobi atölyelerindeki çalışmalarını inceleyen Çeber, YEDAM'ın önemli bir hizmet noktası olduğunu belirterek, merkezin her türlü ihtiyacına destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Çeber, tedavi olmak isteyen her vatandaşa merkezin açık olduğunu ve gerekli her türlü kolaylığın gösterileceğini kaydetti.