Rize Valisi'nin 3.7 milyonluk makam aracı sosyal medyada gündem oldu! Yerden yere vuruyorlar - Son Dakika

Karadeniz, 11 Ağustos'tan bu yana sele teslim olmuş durumda. Özellikle Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi adeta yok olmuş durumda. Yüzlerce vatandaşın evlerini kaybettiği felaket için yardım kampanyaları başlatıldı.

"IBAN FİLAN İSTENMESİN"

Bu sırada, Rize Valisi Kemal Çeber'in makam aracı olan Audi A8 Long Luxury marka otomobil sosyal medyada gündem oldu. Aracın fiyatını duyanlar "Bir vali böyle bir araca biniyorsa kimse IBAN filan istemesin" sözlerine yer verdi.

ARACIN FİYATI 3 MİLYON 750 BİN LİRA

Sosyal medyada kullanıcılar ise "Birileri IBAN mı istedi" notuyla duruma tepki gösterdi. Söz konusu aracın fiyatı 3 milyon 750 bin lira.