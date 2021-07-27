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Rize ve Artvin'de beklenen yağış başladı (6) - Son Dakika

Rize ve Artvin'de beklenen yağış başladı (6)

27.07.2021 20:26
Rize ve Artvin'de beklenen yağış başladı (6), System.String[]

'AFET OLARAK NİTELENDİREBİLECEĞİMİZ BİR YAĞIŞ DEĞİL'Sel bölgesinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ekiplerin sahadaki çalışmalarını inceledi, yetkilerden bilgi aldı.

'AFET OLARAK NİTELENDİREBİLECEĞİMİZ BİR YAĞIŞ DEĞİL'

Sel bölgesinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ekiplerin sahadaki çalışmalarını inceledi, yetkilerden bilgi aldı. Bakan Soylu, bölge için sel ve heyelan uyarısı içeren yağışın etkisini gösterdiği Artvin'in Arhavi ilçesinde, yağışlar ve yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Artvin ve Rize'de metrekareye 100 kilogramın altında bir yağış düştüğünü aktaran ve ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Soylu, "Dün itibarıyla, bugün ve yarın için bir yağış uyarısı meteorolojiden gelmişti. Bugün Rize Fındıklı'da, Artvin Arhavi ve Hopa'da 100 kilogramın altında bir yağış oldu. Bu bizim afet olarak nitelendirebileceğimiz bir yağış değil. Biz burada ufak dere taşması ile karşı karşıya kaldık. Özellikle ana dere değil; tüm ekiplere teşekkür ediyorum. Kapisre Deresi'nde yırtılan yer 2 gün içerisinde tahkim edildi ve dere çok yükselmesine rağmen taşmasına fırsat verilmedi. Ancak yan derelerde maalesef bizim taşkınlarda da tespit ettiğimiz bir durum vardı; şehir içindeki kapalı dereler, özellikle bu tip yağışlarda ciddi risk oluşturuyor. Burada küçük bir dere olmasına rağmen bir risk oluşturdu ve maalesef duvarı yıktı, attı ve önemli bir alanı su bastı. Burada üzeri kapalı derenin üzerinin açılmasına karar verdik. Çünkü aynı alana 4-5 kere, aynı yöntemle su basmış. Bu artık sürdürülebilir bir durum değildir" dedi.

'YUKARILARDA KUŞATMALAR YAPILACAK'Sahada 444 araç ve 1500 personelin çalıştığını kaydeden Bakan Soylu, "Muhakkak yukarılarda bir takıp kuşaklamalar yapılacak, aşağıda da birtakım tedbirler alınacak. Bizim artık şehir içlerinde üzerindeki kapalı alandan istifade edebilmek için, yol olarak, burada pazar yeri olarak istifade edebilmek için, bunları artık devam ettirmemiz, bundan sonraki riskleri yönetmemiz açısından mümkün değildir. Burada hem sağlıklı, aynı zamanda güvenilir, şehrin peyzajına da katkı sağlayacak bir güzelliği oluşturan Güneysu'da yaptığımız bir proje gibi burada bir proje yapılacak. Burada şu andan 444 araç çalışıyor. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelmiş tüm kurumlarımızla birlikte bunun yanı sıra 1500 personel görev yapıyor. Hangi evleri su basmışsa oralarda su seviyeleri düşürülüyor" diye konuştu.'ARHAVİ'NİN TEMİZLİĞİ YÜZDE 95 ORANINDA BİTTİ'Arama- kurtarma çalışmalarının hem Murgul'da hem Rize'de devam ettiğini ifade eden Bakan Soylu, şöyle konuştu: "Kaybolan 3 vatandaşımız vardı. Bugün Murgul'daki çalışmalarımız devam etti. Rize Güneysu'daki çalışmalarımız, dere yataklarında, yağmur şiddetli olabilecek vesilesiyle kısmen durdu. 107'si dalgıç olmak üzere 200'ün üzerinde personel var. Arhavi'nin temizliği yüzde 95 oranında bitti. Esnafımızın, işletmelerin zararları, araç hasarları, eşya zararları çevresinde Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla belli bir seviyeye geldi. Yaklaşık 300'ün üzerinde işletme burada çalışamaz duruma geldi. Kimisinin 40 yıllık birikimleri yok oldu. Su basınca sadece binaları su almıyor, milli servet de maalesef ortadan kayboluyor. Bizim görevimiz onları da ayağa kaldırabilmek. Sigortalı olanlar vardı, sigorta şirketleri de bu konuda oldukça duyarlı davranıyor. Hasar tespiti yapan ekiplerimiz de canhıraş bir çalışma ortaya koydular. Arhavi halkına da minnettarız. Afet olmasını istemeyiz, bütün tedbirleri alıyoruz. DSİ'nin bugüne kadar yapmış olduğu tahkimatlar eğer yapılmamış olsaydı belki de çok büyük can kayıpları ve hasarlarla karşı karşıya kalacaktık. Bundan sonraki tedbirler için de değerlendirmeler yapıldı. Mesela kapalı derelerin açılması da bu değerlendirmelerden biridir. Devlet, tedbir alacak, vatandaşlarımız da tedbirli ve temkinli olacak."'85 MİLYONLUK BİR HASAR GERÇEKLEŞTİ'

Bakan Soylu, "Yetişmiş elamanımız var, imkanımız ve kaynağımız da var. Devletimiz güçlü ve bunların üstesinden gelebilecek kabiliyete sahip. Sosyal medyada 'çok büyük bir sel oldu' deniliyor. Evet, bir dere taştı ama ana dere değil, bir ara dere taştı. Onunla ilgili de ekiplerimiz akan yerleri kestiler, şimdi de pompalarla beraber temizlikleri yapıyorlar. 15 gün içerisinde vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderilecek, hatta birçoğunun ödemelerine de başlandı. Mesela eşya hasarlarının yaklaşık 70'i vatandaşların hesaplarına yatırıldı. Araç hasarlarıyla ilgili de bir yöntem izledik. Vatandaşlarımız 'araçlarımız pert oldu, gitti' dedi ama tamircilere götürülünce onların masrafları çıktı, onların masraflarını karşılayacağız. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Olaya sadece hasar tespiti olarak bakmıyoruz, o işletmeler bizim milli servetimizdir ve ayağa kalkmak zorunda. Şu ana kadar toplam burada eşya, iş yeri ve araç noktasında 85 milyonluk bir hasar gerçekleşti. Alt yapı, üst yapı hasarları bunun içinde yok. 2 hane gitti, onlarla ilgili de gerekli görüşmeler yapıldı ve mağduriyetleri çok yakında giderilecek" dedi.


Rize ve Artvin'de beklenen yağış başladı (6)
Rize ve Artvin'de beklenen yağış başladı (6)
Rize ve Artvin'de beklenen yağış başladı (6)

Süleyman Soylu, Artvin, Rize, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Rize ve Artvin'de beklenen yağış başladı (6) - Son Dakika


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