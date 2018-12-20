Son Dakika Haberleri: Rize ve Artvin'de Kuvvetli Yağış Bekleniyor

Rize ve Artvin'de Kuvvetli Yağış Bekleniyor

1 saat önce

Rize ve Artvin'de yarın kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

Rize ve Artvin'de Kuvvetli Yağış Bekleniyor, System.String[]
Rize ve Artvin'de yarın kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de görülecek yağmur ve sağanağın, bin metrenin üzerindeki kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı belirtildi.

Yağışların gece ve yarın sabah saatlerinde Rize çevresinde ve Artvin'in kıyı ilçeleri Hopa ve Arhavi'de kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) olmasının beklendiği vurgulanan açıklamada, meydana gelebilecek su baskını, ani sel ve ulaşımda aksamalara dikkat edilmesi gerektiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:42 Kaynak: AA

Doğu Karadeniz, Rize, Artvin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Darüşşafaka Tekfen, Zalgiris'e Diş Geçiremedi! Yeni Yılda Uçak Bileti Fiyatlarına Yolcu Başına 3 Euro Güvenlik Ücreti Eklenecek

Türkiye Beşik Gibi Sallanıyor! Yalova'dan Sonra Erzincan'da 3,5 Büyüklüğünde Deprem Oldu İstismar Sanığı, Adliyede Polisin Belinden Silahı Alıp Rastgele Ateş Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2018 14:12:22. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rize ve Artvin'de Kuvvetli Yağış Bekleniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]