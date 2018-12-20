Rize ve Artvin'de Kuvvetli Yağış Bekleniyor
1 saat önce
Rize ve Artvin'de yarın kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.
Rize
ve Artvin
'de yarın kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz
'de görülecek yağmur
ve sağanağın, bin metrenin üzerindeki kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı belirtildi.
Yağışların gece ve yarın sabah saatlerinde Rize çevresinde ve Artvin'in kıyı ilçeleri Hopa
ve Arhavi
'de kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) olmasının beklendiği vurgulanan açıklamada, meydana gelebilecek su baskını
, ani sel ve ulaşımda aksamalara dikkat edilmesi gerektiği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:42 Kaynak: AA
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