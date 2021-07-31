Üye Girişi
Rize ve Artvin'de selin izleri siliniyor, kayıp 2 kişi aranıyor - Son Dakika

Rize ve Artvin'de selin izleri siliniyor, kayıp 2 kişi aranıyor

31.07.2021 15:56
Rize ve Artvin'de selin izleri siliniyor, kayıp 2 kişi aranıyor, System.String[]

RİZE ve Artvin'de 7 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu, 50'ye yakın yapının yıkıldığı, 1500'e yakın yapının ağır hasar aldığı, altyapı ve üstyapıda hasarların oluştuğu sel ile heyelan felaketinin izleri büyük oranda silindi.

RİZE ve Artvin'de 7 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu, 50'ye yakın yapının yıkıldığı, 1500'e yakın yapının ağır hasar aldığı, altyapı ve üstyapıda hasarların oluştuğu sel ile heyelan felaketinin izleri büyük oranda silindi. Rize'de dere yatağındaki riskli yapılar için sahiplerine tebligatlar gönderilmeye başlanırken, 550 afet konutu yapımı için de harekete geçildi. Selde kaybolan 2 kişiyi de arama çalışmaları sürüyor.

Doğu Karadeniz'de, Rize'de 14 Temmuz'da 7 saatte metrekareye düşen 220 kilogramlık yağışının ardından sel ve heyelanlar meydana geldi, 6 kişi yaşamını yitirdi. Sele kapılan 2 kişi kayboldu. Artvin'de de 22 Temmuz'da metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından sel, taşkın ve heyelanlar oldu. Murgul ilçesinde sele kapılan Serdar Yiğit'in 6 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Arhavi'de kaya tahkimatının yıkılmasıyla Kapisre Deresi, ilçe merkezine taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü. Boğaziçi ve Cumhuriyet mahallelerinde mahsur kalan 303 kişi, ekiplerce botlarla kurtarıldı, 430 ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katları suyla doldu, araçlar sürüklendi. İlçede altyapı ve üstyapıda ağır hasarlar oluştu, tarım arazileri ve kara yolları çöktü, su, elektrik ve telefon hatları hasar gördü.

ALTYAPI HASARLARI GİDERİLİYORSel afetinin vurduğu Arhavi'de yapılan hasar tespit çalışmaları ile 10 bina, 9 konut, 18 bağımsız bölüm ile 2 ahır yıkıldı, 6 bina, 3 ev ve 9 bağımsız bölüm ağır hasar gördü. 253 bina, 1144 bağımsız bölüm ile 44 konut ise sel ve heyelanlardan etkilenerek hasar aldı. Arhavi'de balçık dolan ev ve iş yerleri ile cadde ve sokaklarda başlatılan hummalı temizlik çalışmaları tamamlandı. Çok sayıda ekibin görev aldığı cadde ve sokaklar balçıktan arındırıldı.Rize'nin Güneysu ilçesi ile Muradiye ve Büyükköy beldesinde de selin izleri büyük oranda silindi. Her iki kentte alt yapı hasarları gideriliyor. Rize'de 550 afet konutu yapımı için çalışma başlatıldı. Kente dere yatağında tespit edilen 650 yapının kaldırılması için de yapı sahiplerine tebligatlar gönderiliyor.RİZE'DE KAYIP 2 KİŞİ ARANIYORRize'nin Güneysu ilçesinde sele kapılan Hasan Arıcı ve Muradiye beldesinde çöken evin enkazı altında kalarak kaybolan Batuhan Delihasan'ı arama çalışmaları sürüyor. Dalgıçlar, derede akıntıya rağmen her taşın altını arıyor. Ekipler, iz takip köpeklerinin de eşlik ettiği çalışmalarla bölgede kayıplardan ize ulaşmaya çalışıyor.'İZLERİ SİLİYORUZ'Sel afetini yaşayan Ahmet Özkan, "Ne yazık ki yoğun yağış sonrasında bu manzara ile karşı karşıya kaldık. Olayın hemen sonrasında yetkililerle vatandaşlar el ele verdi heyelanın selin izlerini silmeye çalışıyoruz. Bu ilk defa karşılaştığımız bir durum değil her yoğun yağmur sonrasında bu sorunu yaşıyoruz. Can kaybı olmasın yeter ki her şeyin üstesinden geliriz" dedi.Güneysu ilçesinde eczanesi selde hasar gören Osman Serdar ise "Burası eczaneydi, geldiğimiz zaman burada hiçbir şey bulamadık. Şimdi çalışmaları tamamlıyoruz. Allah'ın izniyle pazartesi günü açılışımızı yapacağız. Caddelerde çalışmalar hala sürüyor bir an önce caddelerin toparlanmasını bekliyoruz" diye konuştu.VALİ ÇEBER: DERS ALARAK TEDBİRLERİ ALMAYA GAYRET EDİYORUZ

Rize Valisi Kemal Çeber, kentte riskli yapıların tahliyesi için çalışma yürütüldüğünü belirterek, "İlimizde 665 yapı bizzat direkt derenin içerisine yapılmış. Etütlerinin yapılması, sayısal haritalara çok iyi işlenmesi ve binaların tek tek kontrollerinin dere yatakları, dere havzaları da dikkate alınarak çok titiz yapılması gerekiyor ki hataya mahal vermeyelim. Onun sonuna gelindi. İlimizin dört yerinde ilk anda TOKİ tarafından konutlar yapılmaya başlanacak ve en risklilerinden başlamak üzere vatandaşlarımız tahliye edilecek. Bununla da kalınmayacak. Dere yataklarının ıslahı ve yeni tedbirler alacağız. Bundan sonra bu sıkıntıları yaşamamak adına çalışacağız. Burada 70-80 yıllık bir birikimle yanlış yapılaşma, yanlış kentleşme belki kontrolsüz yol yapımları belki doğaya olması gerekenden fazla müdahale gibi konularla birden uğraşıyoruz ama buna bir yerde 'dur' demek gerekiyordu. Bundan sonra ders alarak tedbirleri almaya gayret ediyoruz" dedi.


Rize ve Artvin'de selin izleri siliniyor, kayıp 2 kişi aranıyor
Rize ve Artvin'de selin izleri siliniyor, kayıp 2 kişi aranıyor
Rize ve Artvin'de selin izleri siliniyor, kayıp 2 kişi aranıyor
Rize ve Artvin'de selin izleri siliniyor, kayıp 2 kişi aranıyor
Rize ve Artvin'de selin izleri siliniyor, kayıp 2 kişi aranıyor
Rize ve Artvin'de selin izleri siliniyor, kayıp 2 kişi aranıyor
Rize ve Artvin'de selin izleri siliniyor, kayıp 2 kişi aranıyor
Rize ve Artvin'de selin izleri siliniyor, kayıp 2 kişi aranıyor
Rize ve Artvin'de selin izleri siliniyor, kayıp 2 kişi aranıyor
Rize ve Artvin'de selin izleri siliniyor, kayıp 2 kişi aranıyor
Rize ve Artvin'de selin izleri siliniyor, kayıp 2 kişi aranıyor
Rize ve Artvin'de selin izleri siliniyor, kayıp 2 kişi aranıyor
Rize ve Artvin'de selin izleri siliniyor, kayıp 2 kişi aranıyor

Hisarcık, Artvin, Rize, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Rize ve Artvin'de selin izleri siliniyor, kayıp 2 kişi aranıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ajax'ın futbolcusu Noah Gesser ve ağabeyi feci trafik kazasında hayatını kaybetti 15:40 Ajax'ın futbolcusu Noah Gesser ve ağabeyi feci trafik kazasında hayatını kaybetti Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: Biz yanıyoruz, bizi kurtarın 15:18 Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: Biz yanıyoruz, bizi kurtarın Somali'de futbol takımının otobüsüne bombalı saldırı: 4 ölü, 10 yaralı 15:09 Somali'de futbol takımının otobüsüne bombalı saldırı: 4 ölü, 10 yaralı
Şeyma Subaşı, ayrılıp barıştığı sevgilisinin kucağında poz verdi 14:34 Şeyma Subaşı, ayrılıp barıştığı sevgilisinin kucağında poz verdi Bir yangın da Hatay'da! Alevlere evlere sıçradı, ekipler alevleri kontrol altına aldı 13:34 Bir yangın da Hatay'da! Alevlere evlere sıçradı, ekipler alevleri kontrol altına aldı Bodrum'da yerleşim alanına 150 metre uzaklıkta yangın çıktı! Ekipler seferber oldu 13:22 Bodrum'da yerleşim alanına 150 metre uzaklıkta yangın çıktı! Ekipler seferber oldu
Bu illerde oturanlar dikkat! Meteoroloji harita paylaştı, termometreler 43 dereceyi gösterecek 13:03 Bu illerde oturanlar dikkat! Meteoroloji harita paylaştı, termometreler 43 dereceyi gösterecek Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü aile katliamıyla ilgili kahreden sözler: Birkaç kişi araya girdi, barış olacaktı 12:13 Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü aile katliamıyla ilgili kahreden sözler: Birkaç kişi araya girdi, barış olacaktı

Son Dakika Haberleri
18:29 Muhtar öldürüldü, yeğeni de intikam almak için katilin kardeşini öldürdü
18:28 Dilencinin rahatlığı şaşırttı! Zabıtaları bekletip topladığı paralardan çocuğuna dondurma aldı
18:20 Galatasaray ve Antalyaspor'dan duygulandıran karşılaşma! Tüm gelir TEMA Vakfı'na bağışlanacak
18:09 Hakları asla ödenmez! Orman işçileri yangını söndürdükleri bölgede toprak üstünde uyudu
17:49 Rosier, Fatih Terim'i büyük reddetti! Görüşme talebine cevabı: Gelecek sezon rakip olacağız
17:39 Yangın önlemleri arttırıldı! İstanbul dahil 12 kentte ormanlara giriş yasaklandı
17:32 İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok
17:23 Maça çıkmadan gol yedi! Sarı-Kırmızılı taraftar yeni transfer Berkan'a baskı yaparak fotoğraf kaldırttı
17:13 Son Dakika: Topçu ve Füze Okulu'nu yakmaya çalışan zanlı, tutuklandı
17:00 Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'dan Türkiye'ye destek! Yangınlara kayıtsız kalmadı
Yangının etkili olduğu Marmaris'te yaşayan şarkıcı Gökçe, gözyaşları içinde yardım istedi Yangının etkili olduğu Marmaris'te yaşayan şarkıcı Gökçe, gözyaşları içinde yardım istedi         
15:42
Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü katliamın görüntüleri ortaya çıktı Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü katliamın görüntüleri ortaya çıktı         
15:37
Son Dakika: Manavgat'taki orman yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi Son Dakika: Manavgat'taki orman yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi         
15:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangının bir türlü kontrol altına alınamadığı Manavgat'ta incelemelerde bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangının bir türlü kontrol altına alınamadığı Manavgat'ta incelemelerde bulundu         
14:35
Oyuncu Burcu Biricik, yangın sonrası yapılan fidan bağışlarına isyan etti: Evlerinden olan insanlara yardım yapılsın Oyuncu Burcu Biricik, yangın sonrası yapılan fidan bağışlarına isyan etti: Evlerinden olan insanlara yardım yapılsın         
13:55
Kızların etek altı fotoğraflarını çeken sapığı evire çevire dövdüler! Anbean kamerada Kızların etek altı fotoğraflarını çeken sapığı evire çevire dövdüler! Anbean kamerada         
13:26
Arda Turan'ın teknesinde güzel sevgilisiyle aşka gelen G.Saraylı Oğulcan, öpücüklere boğuldu Arda Turan'ın teknesinde güzel sevgilisiyle aşka gelen G.Saraylı Oğulcan, öpücüklere boğuldu         
13:14
Ağacı ateşe vermeye çalıştıkları anlar olay yaratmıştı! Zonguldak Valiliği iddiaları yalanladı Ağacı ateşe vermeye çalıştıkları anlar olay yaratmıştı! Zonguldak Valiliği iddiaları yalanladı         
12:42
Minibüs ve otomobil kafa kafaya çarpıştı, aynı aileden 5 kişi feci şekilde can verdi Minibüs ve otomobil kafa kafaya çarpıştı, aynı aileden 5 kişi feci şekilde can verdi         
12:06
Bahçeli, Afganlar konusunda Bakan Soylu kadar iyimser değil: Adı konmamış bir istiladır Bahçeli, Afganlar konusunda Bakan Soylu kadar iyimser değil: Adı konmamış bir istiladır         
11:39
Ünlü astrolog Arzum Koyuncu'nun Ünlü astrolog Arzum Koyuncu'nun "eskort" isyanı! Sosyal medya için anlaştığı adam kabusu yaşattı         
11:29
Ülken seninle gurur duyuyor Mete! İstiklal Marşımızı tüm dünya işte böyle dinledi Ülken seninle gurur duyuyor Mete! İstiklal Marşımızı tüm dünya işte böyle dinledi         
11:19
Türkiye yangın felaketleriyle boğuşurken Azeri spikerin sözleri tüyleri diken diken etti Türkiye yangın felaketleriyle boğuşurken Azeri spikerin sözleri tüyleri diken diken etti         
09:41
Gezinti gününü kayda almak isteyen damat, kayınvalidesinin uçurumdan aşağıya düştüğü anları görüntüledi Gezinti gününü kayda almak isteyen damat, kayınvalidesinin uçurumdan aşağıya düştüğü anları görüntüledi         
09:35
Hayatını kaybeden Hüseyin Avni Coş'tan geriye 15 Temmuz'daki silahlı pozu kaldı Hayatını kaybeden Hüseyin Avni Coş'tan geriye 15 Temmuz'daki silahlı pozu kaldı         
09:03
Fethiye Belediye Başkanı'ndan orman yangınları için kafa karıştıran iddia: 4 kişi molotof attı Fethiye Belediye Başkanı'ndan orman yangınları için kafa karıştıran iddia: 4 kişi molotof attı         
03:30
Tolgahan Sayışman'ın 48 yaşındaki kayınvalidesi Albana Abazi, güzelliğiyle olay oldu Tolgahan Sayışman'ın 48 yaşındaki kayınvalidesi Albana Abazi, güzelliğiyle olay oldu         
18:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2021 16:05:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rize ve Artvin'de selin izleri siliniyor, kayıp 2 kişi aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement