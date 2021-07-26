SELDE KÖPEKLERİN KURTARILMA ANLARI KAMERADA - Son Dakika

Artvin'de selin vurduğu Arhavi ilçesinde ani su baskını sonucu göle dönen belediye ait barınakta sele kapılıp, mahsur kalan 20'yi aşkın köpeğin, ekiplerce kurtarma anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde; zamanla yarışan ekiplerin insan beline ulaşan suya girerek, kucağına aldığı köpekleri güvenli bölgeye taşıyıp, kurtardığı görülüyor.

KÖPEKLER BÜYÜKŞEHİR KORUMASINDA

İlçedeki sel felaketinin ardından bakımevleri yıkılan ve selden son anda kurtarılan hayvanlar, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından koruma altına alındı. Büyükşehir belediyesine bağlı uzman ekipler, olası afet durumunda kendilerini koruyamayacak durumda olan sakat ve ameliyatlı 15 sahipsiz hayvanı, Arhavi'den alarak Trabzon'da Büyükşehir Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi'ne getirip, bakıma aldı.

'UZATILAN YARDIM ELİNİ UNUTMAYACAĞIZ'

Arhavi Belediye Başkan Yardımcısı Engin Erkan, barınakta sel nedeniyle 5 hayvanın öldüğünü belirterek, 15 canımızı geçici bir süre de olsa Trabzon'daki barınağa teslim ettik. Bize kapılarını açan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımıza saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Bize bu dar günümüzde uzatılan yardım elini unutmayacağız dedi.

KÖPEKLERE SARILIP, GÖZYAŞI DÖKTÜ

Arhavi'deki Nero Hayvan Bakımevi kurucularından Gamze Topuz da hayvanları ekiplere teslim ederken duygusal anlar yaşadı. Köpeklere sarılarak gözyaşlarına hakim olamayan Topuz, Çok zor günler geçiriyoruz. Öncelikle Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Murat Zorluoğlu'na böylesine zor bir zamanda kapılarını bizlere açtığı ve hayvanlarımızın can güvenliklerini kontrol altına aldırdığı için çok teşekkür ediyorum. Herkese selam olsun iyi ki varsınız diye konuştu.

'ONLARA ÇOK İYİ BAKACAĞIZ'

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Hiç merak etmeyin onlara çok iyi bakacağız. Arhavi'de selden etkilenen dostlarımızı rehabilitasyon merkezimizde bir müddet misafir edeceğiz ifadelerini kullandı.