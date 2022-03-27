Rize ve Artvin'de yoğun kar bekleniyor - Son Dakika
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Rize ve Artvin'de yoğun kar bekleniyor

27.03.2022 16:34
Rize ve Artvin'de yoğun kar bekleniyor

Meteoroloji, Rize ve Artvin çevreleri için yoğun kar uyarısında bulundu.

Meteoroloji, Rize ve Artvin çevreleri için yoğun kar uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan hava tahminine göre, yağışlar bugün gece saatlerden itibaren kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur, rakımı 400-500 metre üzeri yerlerde kuvvetli rüzgarlarla birlikte yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olacak.

Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Meteoroloji, Artvin, Rize, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rize ve Artvin'de yoğun kar bekleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rize ve Artvin'de yoğun kar bekleniyor - Son Dakika
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