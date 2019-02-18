Son Dakika Haberleri: Rize ve Artvin İçin Kar Uyarısı

Rize ve Artvin İçin Kar Uyarısı

1 saat önce

Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

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Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğleden sonra Doğu Karadeniz'de başlayacak yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek buzlanma ve don ile kuvvetli rüzgar ve tipinin sebep olabileceği ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:06 Kaynak: AA

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