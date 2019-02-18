Rize ve Artvin İçin Kar Uyarısı
1 saat önce
Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.
Rize
ve Artvin
'in iç kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğleden sonra Doğu Karadeniz
'de başlayacak yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Meydana gelebilecek buzlanma ve don ile kuvvetli rüzgar ve tipinin sebep olabileceği ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:06 Kaynak: AA
Karamollaoğlu'ndan Anket Açıklaması: Oylarımızda Patlama Olacak
Son Dakika! Manisa'da Uçak Düştü Yönündeki İhbar Ekipleri Harekete Geçirdi
Son Dakika! İsrail, Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı'na Zincir Vurdu
Venezuela Devlet Başkanı Maduro: İnsanlığın Geleceğini Türkiye Gibi Ülkeler Belirleyecek