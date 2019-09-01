Rize ve Artvin için kuvvetli yağış uyarısı

Rize ve Artvin çevrelerinde yarın kuvvetli yağışın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde havanın parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerde az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Ordu çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların, Trabzon'un doğusu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olacağı öngörülüyor.

Artvin ve Rize'de beklenen yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, İç Anadolu'nun doğusuyla Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor.