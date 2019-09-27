Son Dakika Haberleri: Rize ve Artvin için şiddetli sağanak uyarısı
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Rize ve Artvin için şiddetli sağanak uyarısı

1 saat önce

Rize ve Artvin'de cumartesi sabaha karşı kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Rize ve Artvin için şiddetli sağanak uyarısı, System.String[]

Rize ve Artvin'de cumartesi sabaha karşı kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, saat 02.00'den itibaren başlayıp saat 15.00'e kadar sürecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Artvin'in Merkez, Ardanuç ve Şavşat ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Hopa, Arhavi, Kemalpaşa, Murgul ve Borçka ilçeleri ile Rize civarında ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Artvin, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:58 Kaynak: AA
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