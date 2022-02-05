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Rize ve Giresun'da 211 köy, Trabzon'da ise 46 mahalle yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Rize ve Giresun'da 211 köy, Trabzon'da ise 46 mahalle yolu ulaşıma kapandı

05.02.2022 12:41
Rize ve Giresun'da 211 köy, Trabzon'da ise 46 mahalle yolu ulaşıma kapandı

Rize ve Giresun'da etkisini sürdüren kar nedeniyle 211 köy, Trabzon'da ise 46 mahalle ile ulaşım sağlanamıyor.

Rize ve Giresun'da etkisini sürdüren kar nedeniyle 211 köy, Trabzon'da ise 46 mahalle ile ulaşım sağlanamıyor.

Rize merkez ve ilçelerinde aralıklarla devam eden yağış nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda aksama yaşandı.

Kardan dolayı merkez ve Çamlıhemşin'de 24'er, İkizdere'de 29, Ardeşen'de 13, Fındıklı'da 10, Güneysu ve Pazar'da 6'şar, Hemşin'de 5, Kalkandere'de 3 ve Çayeli ilçesinde 2 olmak üzere 122 köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi personeli, yolları ulaşıma açmak için iş makineleri yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe belediye ekipleri de mahalle yollarında kar temizleme çalışması gerçekleştiriyor.

Karayolları ekipleri ise İkizdere ilçesindeki Ovit Dağı Tüneli bölgesinde ve Ayder Yaylası'nda ulaşımın aksamaması için yol temizleme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Giresun

Giresun'un yüksek kesimlerinde de kar etkili oldu.

Valilikten alınan bilgiye göre, Görele'de 50, Eynesil'de 11, Dereli'de 9, Tirebolu'da 8, Çanakçı'da 5, Alucra ve Yağlıdere ilçesinde 3'er olmak üzere 89 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Trabzon

Trabzon'un yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde başlayan yağış aralıklarla devam ediyor.

Kar nedeniyle Tonya'da 12, Şalpazarı'nda 9, Vakfıkebir'de 8, Beşikdüzü, Çarşıbaşı ve Çaykara'da 5'er, Dernekpazarı ilçesinde ise 2 olmak üzere 46 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma gerçekleştiriyor.

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Giresun, Trabzon, Rize, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rize ve Giresun'da 211 köy, Trabzon'da ise 46 mahalle yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika


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