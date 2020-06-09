Rize ve Kütahya'da acele kamulaştırma kararı - Son Dakika

Rize Çayeli'ndeki yol projesi ve Kütahya'daki regülatör ve hidroelektrik santrali yapımı için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Çayeli-Kaptanpaşa İl Yolu Projesi kapsamında bazı taşınmazlar ile üzerlerindeki müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Karaköy Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali'nin yapımı amacıyla, Kütahya'da yer alan bazı taşınmazlar da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.