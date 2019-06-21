RİZE Yayla yolunda karavanı ile kalan Alman turist için seferber oldular
1 saat önce
Yayla yolunda karavanı ile kalan Alman turist için seferber oldularRize'nin İkizdere ilçesi Cimil Yaylası'nda karavanı tümseğe takılarak yolda kalan Alman turist için yaylacılar seferber oldu.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:42 Kaynak: DHA
Yayla yolunda karavanı ile kalan Alman turist
için seferber oldular Rize
'nin İkizdere
ilçesi Cimil Yaylası'nda karavanı tümseğe takılarak yolda kalan Alman turist için yaylacılar seferber oldu. Çekici yardımıyla çekilen karavana bağladıkları halatla asılan yaylacılar, tümseğe takılı karavanı kurtardı. Yaylacılardan Sümer Doğukan Aslan'ın Alman turistle yaşadığı renkli diyaloglar paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.
İkizdere ilçesi Cimil Yaylası'nda 3 gün önce Alman turistin kullandığı karavan tümseğe takılarak yolda kaldı. Bu sırada yaylada gezintiye çıkan bir grup Alman turistin yardımına koştu. Yaylacı Sümer Doğukan Aslan ile Alman turist arasında ilginç diyaloglar yaşandı. O anları kayda alan Sümer Doğukan Aslan, Alman turiste Almanya
'dan çıkmış Cimil'e gelmiş. Biz arazili araçlarla kaldırıma çıkamıyoruz, sen bu araçla buraya nasıl geldin diye sordu. Alman turistin adının Robin olduğunu öğrenen Aslan Robin sen Almanya'dan çık gel Cimile. Bu nasıl cesaret Bir de tersten, dağlardan iniyor ya. Demek ki Almanya'dan Cimile yol var diye sordu. Alman turist anlamadığı Aslan'ın konuşmalarını gülerek dinledi.
Çağrılan çekici yardımıyla çekilen karavan için yaylacılarda halata asılarak eşlik etti. Karavan takıldığı tümsekten kurtarılarak yola çıkarıldı. Alman turist kendisine yardımcı olanlara teşekkür etti, yayla turuna devam etti.
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