RİZE Yaylaya çöp bırakan piknikçilere tabelalı uyarı Bu bölge ineklerin piknik alanıdır - Son Dakika

Yaylaya çöp bırakan piknikçilere tabelalı uyarı: Bu bölge ineklerin piknik alanıdır

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Kavrun Yaylası'na gelen piknikçiler, çöplerini toplamadan ayrılınca hayvancılıkla uğraşan yöre halkı, uyarı tabelaları astı. Yaylanın birçok noktasına 'Bu bölge ineklerin piknik alanıdır. İnsanların piknik yapması yasaktır' yazılı tabelalar asan yaylacılar, piknikçilerin meralara girmesini yasakladı.

Çamlıhemşin ilçesindeki 2 bin 300 rakımlı Kavrun Yaylası, doğal yaşantısı ve muhteşem doğasıyla, turistlerin ilgi odağı oluyor. Hayvancılığın yapıldığı yaylayı ziyaret eden bazı turistlerin, meralarda piknik yapması ise yaylacılara zor anlar yaşatıyor. Merada otlayan hayvanlar, piknikçilerin bıraktığı çöpleri yiyip hastalanmalarına neden oluyor. Piknikçiler, çöplerini toplamadan yayladan ayrılınca hayvancılıkla uğraşan yöre halkı da çareyi tabelalı uyarıda buluyor. Yayla sakinleri, yaylada piknik yapacaklar için yer ayırıp, diğer mera ve otlak alanlara turistlerin girmesini de yasakladı. 'Bu bölge ineklerin piknik alanıdır. İnsanların piknik yapması yasaktır' yazılı tabelalar asan yöre halkı, piknikçileri uyarıyor.

'TURİZM VE HAYVANCILIĞI BİR ARADA YAŞATMALIYIZ'

Kavrun Yaylası Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Tayfun Bekar, "Hayvancılık kültürümüz devam ediyor. Hayvancılıkla beraber artık turizmde bu yaylanın vazgeçilmezi oldu. Turizmin, yaylamıza yararları da zararları da oldu. Yayla sakinleri turistlere yağ, peynir satarak ekonomik katkı sağlıyorlar. Ancak günübirlik gelen piknikçilerimiz, rastgele noktalarda piknik yapıyor ve çöplerini toplamadan gidiyor. Etrafa bırakılan çöpleri hayvanlarımız yiyor, daha sonra hastalanıyor, o zaman da hayvanı kesmek zorunda kalıyoruz. Yaylamızda kamp ve piknik alanlarını ayırdık. Gelen misafirlerimiz bu alanda ücretsiz bir şekilde kamplarını ve pikniklerini yapabilirler. Bu noktalar haricinde diğer alanlarda kamp ve pikniği yasakladık. Yol boyunca da tabelalarımızı asarak misafirlerimizi uyardık. Gelen turistler de burada hayvancılık yapıldığını düşünerek, doğayı buldukları gibi temiz bırakırlarsa hiçbir sorun yaşamayız. Biz burada hem turizmle hem hayvancılıkla geçiniyoruz, bu iki unsuru bir arada yaşatmaya çalışıyoruz? dedi.

'LÜTFEN ÇÖP BIRAKMAYIN'

Yayla sakinlerinden Hanife Aydoğdu ise ömrünün bu yaylada hayvancılık yaparak geçtiğini belirterek, "Son yıllarda yaylamıza turistlerin ilgisi arttı. Biz yaylamızda hem hayvancılık yapıyoruz hem de turistlere hizmet etmeye çalışıyoruz. Buraya piknik için gelenler oluyor, onlardan ricamız piknik alanlarının dışına çıkmasınlar, etrafa çöp bırakmasınlar. Çünkü mera alanlarında piknikler yapılıyor ve hayvanlarımız bırakılan çöpleri yiyerek hastalanıyor? diye konuştu.