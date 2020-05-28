Rize'ye gelen çay üreticilerine Korona virüs testleri yapılmaya devam ediliyor - Son Dakika

- Rize'ye gelen çay üreticilerine Korona virüs testleri yapılmaya devam ediliyor

RİZE - İlk kez Rize'de başlatılan uygulamayla il dışından çay toplamaya gelen üreticilerin hanelerinden seçilen 1 kişiye korona virüs testi yapılmaya devam ediliyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında seyahat kısıtlamasına takılan çay üreticilerinin beklediği memleketlerine dönüş izninin çıkmasının ardından seyahat izin başvurularını tamamlayan Rizeli çay üreticileri hasat için memleketlerine 20 Mayıs'tan itibaren gelmeyi sürdürüyor. Sayıları 16 bini aşan Rize'ye gelen vatandaşlar arasından Türkiye'de ilk kez Rize'de gerçekleştirilen bir uygulama ile her haneden 1 kişi olmak üzere Korona virüs testleri yapılıyor.

Yapılan testin sonucu negatif çıktığında o kişi market alışverişi veya çay alım yerlerinde satış yapabilirken hanesinde bulunan diğer insanlar da çay bahçelerine girip çay toplayabiliyor. 23 Mayıs'ta başlayan uygulamayla bugüne kadar Rize'de toplamda 8 bin adet örnek alınarak test yapıldı. Yapılan testlerin 7 bini ise sonuçlandı. Testlerde bugüne kadar büyükşehirlerden Rize'ye gelenlerden 10 kişide pozitif vaka rastlandı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirleri ve uygulamaları çok beğendiğini dile getiren Özer Özkan isimli vatandaş "Alınan tedbirler bizleri mutlu ediyor. Yol boyunca yapılan kontroller olsun, geldikten sonraki süreç olsun, işleyiş çok güzel. Bizde kurallara riayet etmeye çalışıyoruz. Maskesiz gezmiyoruz, kalabalığa çıkmıyoruz, sosyal mesafemizi koruyoruz" ifadelerini kullandı.