Rize'ye gelen turist kafilesine, tulumlu karşılama - Son Dakika

Rize'ye gelen turist kafilesine, tulumlu karşılama

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla Konya'dan Rize'ye gelen ilk turist kafilesi, yöreye özgü tulum ezgileriyle karşılandı.

Koronavirüs tedbirleri kapmasında normalleşme sürecinin başlayıp, seyahat kısıtlamasının da sona ermesiyle Rize'ye ilk turist kafilesi geldi. Konya'dan yola çıkan 3 otobüs, kent merkezine ulaştı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı 'na gelen kafileyi seyahat acenteleri ve turizmciler, tulum eşliğinde karşıladı. Otobüslerden inenler, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak, meydanda toplandı. Kafile karşılama etkinliğinin ardından Rize'nin yayla ve doğasının keyfini çıkarmak için yola çıktı.

'ÇOK GÜZEL KARŞILANDIK'

Karşılamada yer alan Mustafa Kelleli, "Yasakların bittiğini öğrendiğimizde bize tur şirketi mesaj attı. Acentemizin Rize'ye düzenlediği turu öğrenince de buraların havasını solumak ve stres atmak için yola çıktık. Burada da çok güzel karşılandık" dedi.

Konya'dan gelen Hüseyin Ali Gülkaya, "Süper bir karşılama bu durumdan çok memnun oldum. Aylardır evde çok sıkılmıştık. Karadeniz gezisi olduğunu duyduğumuzda koşa koşa geldik. Bu gezi biraz hava almamızı sağladı. Böyle bir karşılama beklemiyorum. Çok güzel oldu. Aslında böyle bir karşılama beklemiyorduk çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

'TALEP VAR'

Salgın dolayısıyla yabancı turistlerin yerini yerli turistlerin dolduracağını belirten Rizem Kültür Turizm Derneği Başkanı Dursun Canca da "Yaklaşık 3 aydır turlarımız kapalıydı. Bu zaman içerisinde otellerimizi yenileyip salgın kurallarına göre düzenledik. Seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla misafirlerimiz tek tek geliyorlardı. Bugün de ilk defa Konya ilimizden gelen kafile ilimize giriş yaptı. Otellerimiz ile güzel anlaşmalar yaptık. Bu sezon yabancı turist oranı düşebilir ama bunu yerli turist ile telafi edeceğiz. Şu anda çok büyük talepler var. Otellerimizin doluluk oranları ortalama yüzde 80 ile hizmet vermeye başlayacağız. Önümüzdeki üç ay boyunca sezon devam edecektir" dedi.