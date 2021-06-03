Rize'ye haziran ayında kar yağdı, görenler telefonlarına sarıldı - Son Dakika

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon, Rize, Artvin, Giresun ve Bayburt'ta dün soğuk ve yağışlı hava etkili oldu. Bölgede sahil kesimlerinde sağanak etkili olurken, hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte yüksek kesimlerdeki yaylalar, yağan karla beyaza büründü.

ÜLKE YAĞIŞA TESLİM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz ile Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Düzce, Zonguldak, Bartın, Adana ve Mersin'in kuzey, Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE'DE KAR SÜRPRİZİ

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin deniz seviyesinden 2 bin 300 metre yükseklikteki Kavron Yaylası'nda yaşayanlar da kar sürprizi ile karşılaştı. Yaz ayında kar sürprizi yaşayanlar, o anları cep telefonları ile kayda aldı.

Yaylaya yağan kar böyle görüntülendi: