Rize'ye İnmek İsteyen Ankara Uçağına Yıldırım İsabet Etti, İstanbul'dan Gelen Uçak Martı Sürüsüne Çarptı - Son Dakika

Rize'ye İnmek İsteyen Ankara Uçağına Yıldırım İsabet Etti, İstanbul'dan Gelen Uçak Martı Sürüsüne Çarptı

Rize\'ye İnmek İsteyen Ankara Uçağına Yıldırım İsabet Etti, İstanbul\'dan Gelen Uçak Martı Sürüsüne Çarptı
Son Güncelleme: 02.10.2023 23:41

Ankara'dan Rize'ye gitmek üzere olan uçağın kuyruğuna yıldırım isabet etmesi sonucu Trabzon'a mecburi iniş yaparken, İstanbul'dan Rize'ye gelen uçak ise martı sürüsüne çarparak arızalandı.

Rize'ye inmek isteyen Ankara uçağının kuyruğuna yıldırım isabet etmesi sonucu Trabzon havalimanına mecburi iniş yaparken İstanbul'dan Rize'ye gelen uçak ise martı sürüsüne çarparak arızalandı.

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan Anadolu Jet'e ait Rize-Artvin Havalimanı uçağı, Rize'nin Pazar ilçesine geldiği sırada şimşek çarpması sonucu kuyruğundan hasar aldı. Havada 3 kez manevra yaptığı öğrenilen uçağın pilotu şimşeklerin aralıksız olmasından ötürü yolcuları riske atmayarak yönünü Trabzon Havanlına çevirdi. Trabzon'a sağlıklı bir şekilde iniş yağan uçağın yolcuları Rize'ye karayolu vasıtası ile gönderildi.

Öte yandan, 18.45 Sabiha Gökçen havalimanından kalkarak Rize'ye gelen Türk Hava Yolları'na ait uçak ise inişe geçtiği esnada 40 civarında martıya çarptı. Uçağın ön kısmındaki ışıklandırmaların hasar görmesinden ötürü 23.00'da Rize'den İstanbul'a gidecek olan uçağın seferi ise sabah saatlerine ertelendi. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yaşam Rize'ye İnmek İsteyen Ankara Uçağına Yıldırım İsabet Etti, İstanbul'dan Gelen Uçak Martı Sürüsüne Çarptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rize'ye İnmek İsteyen Ankara Uçağına Yıldırım İsabet Etti, İstanbul'dan Gelen Uçak Martı Sürüsüne Çarptı - Son Dakika
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