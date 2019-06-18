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RİZE Yıkım kararı alınan kaçak yapıyı sahibi ve komşuları el birliği ile yıktı

1 saat önce

Yıkım kararı alınan kaçak yapıyı sahibi ve komşuları el birliği ile yıktıRize'nin Çamlıhemşin ilçesi Fırtına Vadisi'nde yıkım kararı alınan ahşap kaçak yapı, sahibi ve komşularının yardımıyla yıkıldı.

RİZE Yıkım kararı alınan kaçak yapıyı sahibi ve komşuları el birliği ile yıktı, System.String[]
Yıkım kararı alınan kaçak yapıyı sahibi ve komşuları el birliği ile yıktı
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Fırtına Vadisi'nde yıkım kararı alınan ahşap kaçak yapı, sahibi ve komşularının yardımıyla yıkıldı.
Çamlıhemşin ilçesi Fırtına Vadisi'nde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yıkım kararı alınan kaçak yapıların yıkımı sürüyor. Şenyuva köyünde restoran olarak kullanılan Mansur Engin'in işlettiği ahşap yapı için de yıkım kararı alındı. Sahibi yıkım ekiplerini beklemeden akraba ve komşularının yardımıyla kaçak yapısını yıktı. Yapıyı 2017 yılının başında yaptığını ve 'İmar Barışı'na başvurarak ödemesini gerçekleştirdiğini söyleyen Mansur Engin yapının kaçak olmadığını savundu.
Yıkıma yardım eden Mansur Engin'in ablası Firdevs Ergüner (71) babasının tapulu arazisine tırnaklarıyla işletme kurduklarını belirterek Kardeşim burayı yapmak için masraf etti, borca girdi. Şimdi sökülmesi içinde bir daha para harcamasın diye komşuları ve eş dostları birlik olduk, yıkım işine yardım ediyoruzö dedi.
'İmar Barışı'na başvurduklarını anlatan Mansur Engin'in akrabası Sabiha Karayalçın da Doğaya uyumlu olabilmesi için tüm imkanlarımızı kullandık, çivili tahta yerine geçme tahta yaparak daha orijinal bir yapıyı kurduk. 2017 yılında inşaat çalışmalarımızı tamamlayarak bir süredir burada hizmetimize devam ediyorduk. 31 Aralık 2017 öncesi yapılan bir yapı olduğu için 'İmar Barışı'na başvurduk. Gerekli ödemeyi de yaptık. Şimdi başvurumuz iptal edildi, paramızı bile geri iade etmediler. Şu binada doğaya uygun olmayan ne var, bizden ne istiyorlarö diyerek yıkım kararına tepkisini dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:53 Kaynak: DHA
Çamlıhemşin, Rize, Fırtına Vadisi, Güncel
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