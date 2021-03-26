RİZE Yılın kış sıcaklık rekoru 27 derece ile Rize'de kırıldı - Son Dakika

RİZE Yılın kış sıcaklık rekoru 27 derece ile Rize'de kırıldı

26.03.2021 11:15

Yılın kış sıcaklık rekoru 27 derece ile Rize'de kırıldıMETEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Türkiye'de bu yıl kış mevsimi sıcaklık rekoru 27 derece ile Rize'de ölçüldü.

Yılın kış sıcaklık rekoru 27 derece ile Rize'de kırıldı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Türkiye'de bu yıl kış mevsimi sıcaklık rekoru 27 derece ile Rize'de ölçüldü. Kent sakinleri yağmurun şehrinde yağmuru özledikleri bir kış geçirdiklerini söyledi.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü kış ayına ilişkin istatistik veriler yayınladı. Buna göre kış aylarında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ile son 50 yılın en sıcak 3'üncü kış mevsimi yaşandı. Aralık, ocak ve şubat aylarını kapsayan kış döneminde en yüksek sıcaklık ise 27 dereceyle Rize'de kayıtlara geçti. Kent sakinleri yağmurun şehrinde yağmuru özledikleri bir kış geçirdiklerini söyledi.

'KIŞI YAZ GİBİ YAŞIYORUZ'

Musa Kasar, "Artık mevsimler kayıyor. Kışın sıcak günlerin ardından artık sıcaklık başlaması gerekirken kış mevsimini şimdi yaşıyoruz" dedi.

Zübeyde Bakar da 'Bu kış çok sıcak geçti, şimdi Mart ayında kışı yaşamaya başladık. Şehir merkezinde yağmur etkisini gösteriyor, yükseklerde ise kar yağışı var. Kış mevsiminde geçen güneşli günlerde yağmuru görmediğimiz zamanlar oldu" diye konuştu.

Huriye Mert ise "Eskiden kış aylarında 1 buçuk metre kar yağardı, çoluk çocuk karın keyfini çıkarırdık. Yüksek kesimlere yağıyor ama şehir merkezlerinde kar göremiyoruz. Bu kış, yaz mevsimi gibi güneşli günler geçirdik. Artık kışı da yaz olarak yaşıyoruz, yazıda yaz yaşıyoruz. Kuraklık olmasından çok korkuyorum" dedi.

RİZE Yılın kış sıcaklık rekoru 27 derece ile Rize'de kırıldı
RİZE Yılın kış sıcaklık rekoru 27 derece ile Rize'de kırıldı
RİZE Yılın kış sıcaklık rekoru 27 derece ile Rize'de kırıldı
RİZE Yılın kış sıcaklık rekoru 27 derece ile Rize'de kırıldı

Meteoroloji, Türkiye, Rize, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel RİZE Yılın kış sıcaklık rekoru 27 derece ile Rize'de kırıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

80 yaşındaki Emmy ödüllü oyuncu Jessica Walter, uykusunda yaşamını yitirdi 80 yaşındaki Emmy ödüllü oyuncu Jessica Walter, uykusunda yaşamını yitirdi Fenerbahçe'de Erol Bulut ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! Fenerbahçe'de Erol Bulut ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! "Hakkınızı helal edin" diyerek vedalaştı Tombalada kaybeden adam kaçak kumarhaneyi ihbar etti Tombalada kaybeden adam kaçak kumarhaneyi ihbar etti Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde "tam kapanmaya" gidilebilir Evlilik baskılarına dayanamayan Buket Aydın, Emir Sarıgül ile ayrıldı Evlilik baskılarına dayanamayan Buket Aydın, Emir Sarıgül ile ayrıldı Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu Türkiye'ye ulaşan 1 milyon 500 bin BioNTech aşısı ilk olarak öğretmenlere uygulanacak! Sırada asker ve polisler var Türkiye'ye ulaşan 1 milyon 500 bin BioNTech aşısı ilk olarak öğretmenlere uygulanacak! Sırada asker ve polisler var İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye "Yarasa Kız" operasyonu: 115 gözaltı
Son Dakika: Diyarbakır'da silahlı saldırgan, bir evde bulunan 4 kişilik aileyi rehin aldı Son Dakika: Diyarbakır'da silahlı saldırgan, bir evde bulunan 4 kişilik aileyi rehin aldı         
11:59
Son Dakika! Hrant Dink davasında karar çıktı; FETÖ elebaşı Gülen ve Zekeriya Öz dahil 13 sanığın dosyası ayrıldı Son Dakika! Hrant Dink davasında karar çıktı; FETÖ elebaşı Gülen ve Zekeriya Öz dahil 13 sanığın dosyası ayrıldı         
11:34
Oyuncu Nur Fettahoğlu, 8 yıldır evli olduğu Levent Veziroğlu ile 2. kez boşandı Oyuncu Nur Fettahoğlu, 8 yıldır evli olduğu Levent Veziroğlu ile 2. kez boşandı         
11:15
Avrasya Tüneli'nde doğum yapan anne o anları anlattı: 2 kişi girdik, 3 kişi çıktık Avrasya Tüneli'nde doğum yapan anne o anları anlattı: 2 kişi girdik, 3 kişi çıktık         
10:48
TCMB'nin resmi rezerv varlıkları şubatta 95,3 milyar dolara geriledi TCMB'nin resmi rezerv varlıkları şubatta 95,3 milyar dolara geriledi         
10:21
Kiriş otu toplamak için dağa giden adam ölü bulundu Kiriş otu toplamak için dağa giden adam ölü bulundu         
10:03
Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı         
09:31
Türkiye'yi temsil etmek için Beyrut'a giden model Duygu Çakmak, yanında 100 kutu pişmaniye götürdü Türkiye'yi temsil etmek için Beyrut'a giden model Duygu Çakmak, yanında 100 kutu pişmaniye götürdü         
09:16
Şiddet gördüğü kocasını öldüren kadını, kızı idam etti Şiddet gördüğü kocasını öldüren kadını, kızı idam etti         
09:00
Nihal Candan, saldırıya uğrayan kardeşi Bahar Candan'ın son halini paylaştı Nihal Candan, saldırıya uğrayan kardeşi Bahar Candan'ın son halini paylaştı         
07:25
Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi         
00:26
Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı koronadan hayatını kaybetti Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı koronadan hayatını kaybetti         
23:48
Oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
23:05
Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü         
18:59
Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi         
17:58
Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu         
16:46
Engelli genci öldüresiye döven 'Delikanlı' Fırat durmuyor! Aranırken kavgada yakalandı Engelli genci öldüresiye döven 'Delikanlı' Fırat durmuyor! Aranırken kavgada yakalandı         
16:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2021 12:15:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: RİZE Yılın kış sıcaklık rekoru 27 derece ile Rize'de kırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei