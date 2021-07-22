Rize yine sele teslim oldu - Son Dakika

Rize yine sele teslim oldu

Dereler taştı, yollarda hasar oluştu.

Dereler taştı, yollarda hasar oluştu.. Doğu Karadeniz'i yine sel vurdu.. Geçtiğimiz günlerde sel felaketiyle karşı karşıya kalan Rize'de, devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İlçelerde ulaşımı sağlayan bazı yollar derelerin taşması sonucu trafiğe kapandı.. Selin vurduğu Fındıklı da yolun kenarında ki bir ev mahalle sakinlerinin yardımıyla tahliye edildi. Evin karşısına çekilen bir iple tutunarak geçenler zor anlar yaşadı... Sel afeti Artvin'in Arhavi ilçesini de vurdu.. Sel sularına kapılan bir kişi kayboldu.. İlçe merkezinin büyük bölümünde yollar sular altında kalırken, Arhavi deresi taştı.. Çok sayıda köye ise heyelanlar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.. ilçede valilik tarafından kriz merkezi oluşturuldu..

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